Räikkönen je zpět! V srpnu pojede NASCAR

Mistr světa F1 z roku 2007 usedne na okruhu, který od 60. do 80. let minulého století hostil i závody formule 1, 21. srpna do Chevroletu Camaro ZL1 týmu Trackhouse Racing. Jeho týmovými kolegy budou Daniel Suárez a Ross Chastain.

Finský pilot již v minulosti okusil závodění v prestižním americkém odvětví motorsportu. Během své přestávky od F1 nastoupil do jednoho závodu nižší kategorie Nationwide Series (nyní Xfinity Series) a jednoho závodu v Truck Series.

Räikkönen řekl, že po svém posledním závodě ve F1 vloni v prosinci se aktivně nepoohlížel po žádné závodní sérii. S týmem Trackside Racing ale jednání postupně pokročila.

„Více jsme o tom mluvili, jak to bude fungovat, kde se bude závod konat a o všech dalších věcech. Je v tom spousta věcí a všechno mi to dávalo smysl,“ řekl Räikkönen.

„Je to jeden závod, takže to pro nás všechny jako rodinu dávalo smysl. Doufám, že to bude dobrý a zábavný závod. Je to samozřejmě nové auto, nikdy jsem s ním nebyl na trati. Ale jsem si jistý, že to zvládneme.“

Räikkönenův start za tým Trackhouse je součástí iniciativy Project91, která má za cíl posadit do vozu se startovním číslem 91 mezinárodní jezdce.

„Už dlouho jsem Kimiho fanouškem. Jeho kariéru sleduji od jeho začátku ve formuli 1 se Sauberem,“ řekl majitel Trackhouse Justin Marks.

Räikkönen do Spojených států odcestuje s předstihem, ještě před závodem absolvuje test s vozem a také jízdu na týmovém simulátoru.

Fin měl podle svých slov příležitost usednout za volant už dříve, rozhodl se ale věnovat přípravě na podnik ve Watkins Glen.

„Byly příležitosti odjet toho letos více, myslím ale, že to všechno přišlo až příliš rychle. Myslím, že je lepší počkat na tento závod, abychom se mohli na všechno připravit a odvést všechnu práci správně. Co přijde potom? Nevím, nikdy to neví. Pokusíme se odjet dobrý závod, užít si to a uvidíme, co přinese budoucnost. Jiné plány nemám.“

Závody série NASCAR Cup Series letos vysílá živě také česká televizní stanice Nova Sport 4. Na oficiálním YouTube kanálu NASCAR je pak vždy v týdnu po závodě k dispozici kompletní záznam závodu s anglickým komentářem.