Räikkönen je stejně dobrý jako Alonso nebo Hamilton, ale má jednu slabou stránku, porovnává de la Rosa

Räikkönen přišel do formule 1 spolu s Alonsem v roce 2001. Už po jedné sezóně u Sauberu přestoupil do McLarenu, kde byl následujících pět sezón.

V roce 2007 přišel do Ferrari jako nástupce Michaela Schumachera a hned v prvním roce se stal mistrem světa. Rok 2007 byl vrcholem jeho kariéry a na titul od té doby nedokázal navázat.

„Kimi je velmi rychlý, je to mistr světa. Pro svůj jezdecký styl ale potřebuje auto, které bude mít stabilní přední část. V opačném případě se mu nepřizpůsobí,“ řekl de la Rosa v podcastu F1 Beyond the Grid.

„To je rozdíl mezi Hamiltonem a Alonsem. Dejte Fernandovi jakýkoliv vůz a on ukáže svou rychlost. Tito jezdci jsou schopni se přizpůsobit. Kimi neví, jak se adaptovat.“

De la Rosa byl v roce 2006 týmovým kolegou Räikkönena v McLarenu. „V letech 2005 a 2006 jsme v McLarenu spolupracovali s Michelinem a (Juanem Pablem) Montoyou. Já jsem měl problémy, ale Kimi byl velmi rychlý,“ vzpomíná Španěl.

„Za určitých podmínek je Kimi stejně dobrý jako Alonso a Hamilton, ale oni jsou na tom lépe, protože ne každý vůz se chová způsobem, jaký Kimi potřebuje.“

Foto: Getty Images / Clive Mason