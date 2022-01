Räikkönen: Do paddocku F1 možná už nikdy nevstoupím

Rekordman v počtu startů ve formuli 1 a mistr světa z roku 2007 ukončil na konci minulé sezóny svou kariéru, kterou začal v roce 2001.

Po celou svou kariéru se Fin netajil tím, že mu nejsou příjemné akce, které k závodění ve F1 patří, jako rozhovory pro média či PR akce.

I z toho důvodu nyní Räikkönen říká, že už se možná neobjeví v paddocku, když ve F1 nezávodí.

„Ukáže až čas,“ odpověděl pro Bild, jak moc mu chybí F1.

„Už teď ale vím, že řízení je to jediné, co se mi na ní líbilo! Možná už nikdy nevkročím do paddocku. Formule 1 nikdy nebyl můj život. Vždy byly věci, které pro mě byly důležitější. Na tom se nic nezmění. Neskončil jsem, protože jsem už neměl sílu, ale proto, že mám na práci lepší věci, než jen sedět v letadlech a hotelech.“

Zatím není jasné, čemu se bude 42letý Räikkönen nyní věnovat.

„Žádné nemám a žádné ani nechci vymýšlet,“ řekl o svých plánech po konci ve F1. „Moje děti chtějí psa, zatím jsme se ale nerozhodli. Možná jim bude stačit, že teď znovu budu trávit více času doma.“

Nyní se však těší na pořádnou dovolenou, kterou během kariéry ve F1 nezažil.

„Dovolená je opět dovolená. Jinak jsme měli jen letní přestávky. To bylo dva a půl týdne, ve kterých jsme museli pokračovat v tréninku a vždy mít na paměti, že potom se vrátí to šílenství.“