Räikkönen bojoval v NASCAR o top 10, závod mu ukončil smolný moment

11:16 | Haas nasadí Giovinazziho do prvních tréninků v Monze a USA. Do limitu dvou tréninků pro mladé jezdce se to samozřejmě nezapočítá.

19. srpna | Řeší se Schumacher sledující šéfa Alpine na Instagramu. Máme další Instantkauzu. Charouz Racing System odstranil jméno Cema Bölükbaşıho z popisku na Instagramu.