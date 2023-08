Radují se ze třetího místa? Enzo by to nikdy nepřijal, říká Di Montezemolo

Luca di Montezemolo nebyl nadšený, když viděl, jak Ferrari ve Spa oslavuje třetí místo.

Charles Leclerc startoval z pole position. Hned v úvodu ho předjel Pérez a později také Verstappen. Nakonec z toho bylo třetí místo, což Ferrari letos může považovat za úspěch.

Enzo Ferrari, od jehož úmrtí nyní uplynulo 35 let, by to ale rozhodně za úspěch nepovažoval. Myslí si to alespoň bývalý prezident Ferrari a dříve šéf závodního týmu Luca Cordero di Montezemolo.

„Víte, co mě mrzí? Že se teď radují z třetího místa, jako tomu bylo ve Spa,“ řekl di Montezemelo italskému listu Quotidiano Sportivo.

„Ferrari takové není a Starý pán by to nikdy nepřijal. Ferrari mě toho hodně naučil. Například mě naučil to, že nikdy nesmím usnout na vavřínech. Po vítězství vždy myslel na další závod. Zároveň to byla tvrdá práce. Enzo nesnášel dovolenou. V srpnu mě držel v kanceláři, nebyl příznivcem těch, kteří v srpnu odjížděli na dovolenou. Ale byl to také člověk, který se rád bavil a měl smysl pro humor.“

„Přiměl mě pochopit, že Ferrari je emoce, která má ve svém odvětví lidskou a společenskou hodnotu, je symbolem výzkumu a inovací. Jako prezident jsem se v letech 1991 až 2014 snažil být věrný jeho lekci.“

Jestli podle Di Montezemola Ferrari nemá někde problém, tak je to v jezdecké sestavě.

„Charlese bych si určitě chtěl nechat, je dobrý a podle mého názoru nejsou v současné době k dispozici silnější jezdci než on. Ale to, kdo nyní řídí rudý vůz, je ten nejmenší problém.“

„Když jsem byl prezidentem, vytvořil jsem tým snů od Schumachera po Todta, od Brawna po Byrneho. Podívejte se, jako fanoušek nesním o Ferrari, které vždy vyhrává, ale které vždy bojuje o titul až do posledního závodu sezony, jako tomu bylo v letech 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 a 2012. Můžete prohrát, ale jako uchazeč o titul a ne jako komparzista.“