Rádiová zpráva byla o něco agresivnější, než měla být, říká Leclerc o incidentu z Q1

Carlos Sainz na konci první části kvalifikace předjel Charlese Leclerca, kterému se tu vůbec nelíbilo. Podle obou jezdců hrál roli tlak a nejde o nic hrozného.

První část kvalifikace byla zastavena červenou vlajkou. Po restartu zbývaly do konce tři minuty, takže jezdci spěchali, aby najeli do měřeného kola. V závěru přípravného kola Sainz předjel Leclerca.

„Pěkně Carlos Carlos... pěkně. Dobré předjetí v poslední zatáčce...“ komentoval Leclerc sarkasticky počínání týmového kolegy v rádiu.

„To, co po mě žádáte, je trochu nefér... obětovat teplotu pneumatik,“ reagoval Sainz, který upozornil, že jeho situace je horší. „Jsem čtvrtý, on třetí, takže jsem pod větším rizikem.“

Po kvalifikaci byli oba jezdci na situaci dotazováni. U týmů totiž existují dohody, že si jeden z jezdců vybírá, zda vyjede na trať první nebo druhý.

„V boxové uličce je to něco, co jsme očekávali. Vždy se snažíme vyjet současně, protože je pak lepší hlídat přijíždějící auta,“ řekl Leclerc pro Motorsport.com.

„Ale je zřejmé, že na trati jsme pak měli trochu více diskusí. Je to tak, že mám v jednom závodě přednostně na výběr, zda chci být vpředu, nebo vzadu. V dalším závodě si vybírá Carlos, zda chce být vpředu, nebo vzadu.“

„Tady jsem měl možnost volby a rozhodl jsem se být vpředu. Na konci to bylo z hlediska času pro nás velmi těsné a bylo těžké vědět, zda to stihneme před vyvěšením vlajky, nebo ne. A Carlos se rozhodl předjíždět.“

„Není to ideální, budeme o tom diskutovat, ale nemělo to žádný vliv, takže nic hrozného. Je zřejmé, že s adrenalinem uvnitř auta a ve chvíli, kdy nevíte, zda to stihnete, byla rádiová zpráva pravděpodobně o něco agresivnější, než měla být.“

Podobně mluvil také Sainz. „Ne, ne, nebyl jsem naštvaný, jen to byly velmi napjaté a stresující okamžiky, kdy jsme málem vypadli v Q1 bez zajetí kola kvůli šachovnicové vlajce, protože jsme v poslední zatáčce hodně čekali. A v určitém okamžiku jsem musel začít kolo, jinak bych kolo nezajel.“