Raději sleduji květinu růst než F1, říká Jeremy Clarkson

Clarkson v rozhovoru pro Drivetribe ukázal na květinu. „Daleko raději sleduji, jak rostou, než abych sledoval závod formule 1 a to mám závodění a F1 rád.“

Jeho návod, jak udělat F1 opět velkou? „Zaprvé. Zbavit se stewardů. Nebezpečná jízda je to, co fanoušci chtějí. Pokud někdo jede nebezpečně, dal bych mu pět mistrovských bodů navíc.“

„Vozy musí být silnější. Musí vydržet souboje kolo na kolo bez poškození předních křídel.“

„A za třetí. Řidicí orgán se musí podívat na to, co udělal kriket. Měli pětidenní nudný sport, změnili to a viděli jsme to ve finále Světového poháru. Super overs (kriketové směny, pozn. redakce) a davy zpívaly.“

Domácí britskou grand prix Clarkson nesledoval. „Nedíval jsem se. Sledoval jsem finále Federer-Djokovic. Mezitím tam byl Lewis Hamilton a... ‚ach, počkám na zastávku v boxech a předjedu tak Bottase.‛“

„Chci vidět souboj kolo na kolo Villeneuva a Arnoux do posledního kola GP Francie. Pokud se to Ferrari nelíbí, tak ať jdou do pr****. Ve skutečnosti může jít k čertu Mercedes a vůbec všichni. Chceme zase vidět ten správný sport a ne nějaké zdravotní a bezpečné cvičení.“

Foto: Activepictures / Jiří Křenek