Raději mám dva silné jezdce než jednoho a půl, říká Vasseur

Ferrari je v současné době v boji o Pohár konstruktérů. Je dobré říct, že zatím především matematicky. Ztráta 24 bodů ve třetině sezóny není špatná, zejména v kontextu posledních let.

Poslední závody ale nebyly úplně reprezentativní, takže uvidíme, jaké je „postavení Ferrari“ na startovním roštu.

Charles Leclerc má aktuálně 54 % bodů Ferrari, což znamená, že italská stáj má vyrovnanější dvojici než Red Bull, kde má Verstappen 61 % bodů týmu. Včera byl Pérez potvrzen u Red Bull pro další dva roky.

Frédéric Vasseur po Monaku uvedl, že je se svými jezdci spokojený. „Zná situaci, ví, že se na konci sezony rozloučíme. Je to profesionál,“ řekl pro Motorsport.com o Sainzovi.

„Jeho první reakce v únoru byla: ‚Dobře Frede, je to těžké rozhodnutí, ale budeme útočit až do poslední zatáčky posledního kola sezony‘. Je to superprofesionál, plně se tomu věnuje a odvádí skvělou práci. Jsem přesvědčen, že tak bude pokračovat až do konce roku. Jeho přístup je velmi profesionální, velmi oddaný a já jsem s Carlosem opravdu spokojený.“

Slova chvály měl Vasseur také na adresu Leclerca. „Nejde jen o to být jedním z nejlepších jezdců, být rychlý a umět vybojovat pole position. Pro tým je důležité mít někoho, kdo je velmi konzistentní ve svém přístupu, kdo je schopen podpořit tým, když se daří, ale i když se nedaří. V loňském roce jsme si prošli obtížným obdobím a jezdci byli vždy k dispozici. Myslím, že pro jezdce je to důležitá vlastnost.“

„Dobře víme, že v průběhu sezony přijdou vzestupy a pády. Nebudeme mít 24 závodů jako v Monaku a čeká nás několik těžkých víkendů. Právě v takových situacích potřebujete pozitivní přístup a někoho, kdo pracuje pro tým, a myslím, že Charles v této oblasti odvádí velmi dobrou práci.“

Příchod Hamiltona

Nenaruší pohodu u Ferrari příchod Lewise Hamiltona? „Co se týče roku 2025, tak si to nemyslím, protože věřím, že v týmu existuje určitá soutěživost a že pravděpodobně získáme více bodů se dvěma jezdci než s jedním a půl,“ řekl Vasseur.

„Došlo k pozitivnímu vývoji ve výkonnosti a myslím, že to je součástí našeho dnešního výsledku, ale také to vychází z toho, že máme dobrou soutěživost mezi Carlosem a Charlesem, posouvají své limity. Jakmile jeden z nich zaostává, druhý je tam, aby dosáhl výsledku a probudil toho druhého. Je to tak od začátku loňského roku. Je to opravdu aspekt výkonnosti a já jsem opravdu přesvědčen, že raději budu mít dva silné jezdce.“