Raději bych den nezakončil ve zdi, přiznává Leclerc

Charles Leclerc (4./18.)

V prvním tréninku Leclerc skončil na slibném čtvrtém místě, ve druhém se ale po nárazu do zdi v sekci Malmedy musel spokojit s osmnáctou příčkou.

„Celkově to byl dost náročný den. Myslím, že to vzhledem k podmínkám platí pro všechny. Máme teď jednu noc na to, abychom dali auto do kupy, a abychom se zítra vrátili v lepší formě než dnes. Samozřejmě bych byl radši, kdybych pátek nezakončil nárazem do zdi. Někdy to ale k tréninkům patří. Každopádně udělám maximum, abych podobné chyby neopakoval.

V prvním tréninku jsem se cítil poměrně dobře, ve druhém však vůbec. Musíme zjistit, co za tím vězí, protože na voze jsme toho moc nezměnili. Je tedy spousta oblastí, kterým ještě musíme porozumět. Snad se nám podaří všemu přijít na kloub.

Počasí bude zřejmě po zbytek víkendu nevyzpytatelné, musíme se proto připravit na to, abychom se dokázali adaptovat na měnící se podmínky. Je potřeba najít takový setup, který by mohl být konkurenceschopný jak na suchu, tak i v dešti. Pak bychom měli mít zaděláno na povedený víkend,“ prohlásil Leclerc.

Carlos Sainz Jr. (5./11.)

Vyjádření španělského jezdce brzy doplníme.