Raději budu teriér než vlk, říká Horner. Prozradil, proč Russella označil za hysterického

Max Verstappen v Kataru řekl, že že ztratil veškerý respekt k Russellovi za jeho chování v místnosti stewardů, které vedlo k penalizaci jezdce Red Bullu.

George Russell si to v Abú Dhabí nenechal líbit. Dokonce uvedl, že mu Max Verstappen vyhrožoval, že ho pošle do zdi. Verstappen to popřel. Russella označil za podrazáka.

Do celé záležitosti vstoupili i šéfové týmů. Horner řekl, že Russell byl v Kataru hysterický. Wolff označil Hornera za „malého štěkajícího teriéra“ a prohlásil, že Horner nemá co posuzovat psychický stav jeho jezdce.

„Podívejte, já miluju teriéry. Myslím, že jsou to skvělí psi,“ řekl Horner. „A měl jsem čtyři. Měl jsem erdelteriéry, což je král teriérů. Měl jsem pár west highland teriérů, kteří se jmenovali Bernie a Flavio. Na teriérech je dobré to, že jsou nesmírně věrní.“

„Být nazýván teriérem... je na tom něco špatného? Nebojí se postavit ani větším psům. Možná budu raději& teriér než vlk (anglicky Wolf, pozn. redakce).“

Horner vysvětlil, proč označil Russella za hysterického. Reagoval prý na jeho týmové rádio. Russellovi se v Kataru nelíbilo, že mu tým nasadil tvrdé pneumatiky.

„Proč jsme zase nasadili ty zasr*** tvrdé? Jsou na hov**!“ řekl Russell svému inženýrovi.

„Nemluvil jsem o psychologii jeho jezdce, a když jsem mluvil o hysterii, měl jsem na mysli spíše to, jak zpražil svůj tým, když na vůz namontovali sadu tvrdých pneumatik, zatímco on žádal o sadu středních a vyjádřil svou nespokojenost.“

„Dostal bych pokutu, kdybych na této tiskové konferenci opakoval výrazy, které zazněly. Samozřejmě toho bylo řečeno hodně. Víme, že Toto rád hodně mluví, ale tak to prostě je.“

„Chceme zakončit sezónu na vysoké úrovni, zajet skvělý závod a vidět, jak se McLaren a Ferrari utkají. Doufejme, že si pak všichni budou moci po tomto závodě dopřát zaslouženou pauzu.“