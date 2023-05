Rád uvidím na roštu více týmů, ale nesmí jít o snílky, říká ředitel McLarenu Brown

Podle Zaka Browna může být startovní rošt F1 rozšířen, ale nové týmy musí mít vysokou úroveň.

Během více než 70leté existence formule 1 se v královně motorsportu objevilo více než 150 týmů. V současné době se velkých cen účastní 10 organizací s tím, že poslední stájí, která se k šampionátu připojila, zůstává americký Haas.

Ten se stal pravidelným účastníkem závodů F1 v roce 2016 a od té doby žádný jiným tým nepřibyl – pokud nebudeme počítat stáje AlphaTauri (bývalé Toro Rosso) a Aston Martin (bývalý Racing Point/Force India).

Tato skutečnost by se však mohla výhledově změnit. FIA počátkem letošního roku vypsala tendr pro potenciálně nové týmy, ze kterého může (ale nemusí) vzejít další startující.

K případnému rozšíření startovního pole se během tiskové konference v rámci nedávné GP Miami vyjádřil ředitel McLarenu Zak Brown, který je oproti jiným zástupcům současných stájí k možnosti navýšit počet startujících dlouhodobě otevřenější.

„Pokud bude nový tým přínosem pro náš sport, tak na startovním roštu rád uvidím více vozů. Myslím, že by to bylo vzrušující,“ nechal se slyšet Brown s tím, že si pamatuje časy, kdy byla kvůli početné startovní listině nutná tzv. předkvalifikace.

„Jsem pro to, aby se rošt rozšířil o správné týmy, které budou mít zdroje a mohou pomoci rozvíjet tento sport,“ uvedl Američan a jako pozitivní příklad přidal tým Haas.

„Musíme se tedy ujistit, že pokud má někdo vstoupit do F1, musí mít velké odhodlání a udělat to, co je potřeba. Na základě mých zkušeností mohu říct, že v motorsportu vidíme spoustu snílků. Co opravdu nepotřebujeme, je tým, který podcení přípravu a po dvou letech skončí,“ dodal Brown.