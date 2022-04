Rád ho řídím sám, říká Vettel o jízdě na skútru. Souhlas prý měl

„Měli jsme problém, trochu se kouřilo a ztratil jsem výkon,“ řekl Vettel. „Museli jsme zastavit auto na trati. A já jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl, abych omezil poškození a dostal ho co nejdříve z trati.“

„Snažil jsem se zajistit, aby se auto dále nepoškodilo. Maršál byl velmi nápomocný, měl Leathermana. Požádal jsem ho o imbusový klíč, pak jsme sundali část karoserie, abych se mohl dostat pod auto a ochladit ho. Takže to byla docela fuška.“

„‚Můžu se vrátit?‘ zeptal jsem se, jakmile jsem věděl, že auto je bezpečné z hlediska toho, že už nezačne hořet. Trénink každopádně skončil a já se zeptal: ‚Jede někdo?‘ Odpověděli: ‚Jo, jo, hned jak skončí trénink‘. A pak přijel chlapík se skútrem a řekl: ‚Můžeš skočit na zadní sedadlo.‘ A já na to: ‚Můžu ho řídit? Protože já raději řídím sám.‘ Pak mi podal ten skútr, tak jsem řekl: ‚Dobře,‘ a on řekl: ‚Tak jeď.‘ A já jel.“

„Chci říct, že jsem chtěl dostat auto zpátky a nemít vůbec žádný problém. Nejsem tady proto, abych řídil skútr.“

Vettelův tým zahájil během přestávky mezi tréninky výměnu pohonné jednotky, ale nakonec se Vettel nemohl druhého tréninku zúčastnit.

„Zastavilo nám to jízdy, což bylo bolestivé, a bohužel nás to také stálo celý odpolední trénink, což není ideální. Nějakou dobu jsem v autě neseděl. Navíc trať je jiná. Zítra to bude v pořádku, ale bylo by hezké, kdybychom odjeli více kol.“