Rád bych viděl da Costu ve formuli 1, říká Horner

Úřadující šampion elektrické formule E da Costa skončil v roce 2012 celkově třetí v šampionátu GP3 a v polovině rozjeté sezony také naskočil do seriálu Formula Renault 3.5, kde vzbudil nemalou pozornost. Devětadvacetiletý pilot vyhrál čtyři z posledních pěti závodů a porážel soupeře, mezi které patřil Jules Bianchi nebo Robin Frijns.

„Bylo by bývalo zajímavé vidět, co by da Costa dokázal ve voze formule 1. Bohužel se k tomu nikdy nenaskytla příležitost,“ řekl o Portugalci Horner.

V následujícím roce se da Costa do značkového seriálu vrátil, vyhrál dva závody a skončil celkově třetí za Kevinem Magnussenem a Stoffelem Vandoornem.

K vytouženému povýšení na pilota F1 ale nedošlo, Red Bull místo da Costy vsadil na Daniila Kvjata.

Portugalcova kariéra se však začala zajímavě rozvíjet i bez podpory Red Bullu. Da Costa se stal továrním pilotem BMW, pro které závodil v DTM (a později i ve WEC), vyhrál Grand Prix Macaa, vstoupil do formule E a v současnosti paralelně s elektrickým seriálem plní své závodnické povinnosti také ve třídě LMP 2 vytrvalostního mistrovství světa.

Minulý víkend získal portugalský jezdec druhé místo v Le Mans ve třídě LMP 2. Da Costa byl součástí posádky prototypu Oreca 07 Gibson týmu JOTA Sport a střídal se za volantem s Anthonym Davidsonem a Robertem Gonzalezem.

Na trati La Sarthe se potkal se dvěma dalšími bývalými členy juniorky Red Bullu Sébastienem Buemim a Brendonem Hartleym, kteří s Toyotou #8 a ještě s třetím parťákem Kazukim Nakadžimou Le Mans vyhráli.

„Je skvělé, že Red Bull dal příležitost tolika mladým jezdcům. Ať už to byl Jean-Éric Vergne, da Costa, Sébastien Buemi – u něj je skvělé sledovat jeho vítězství a navíc má v zádech stále podporu od Red Bullu. Nad všemi těmito jezdci držel Red Bull záštitu v počátcích jejich kariéry,“ připomněl Horner, který tak poukázal na úspěšnou výchovu mladých jezdců u rakouského výrobce energetických nápojů.