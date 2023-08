Rád bych se zúčastnil 24hodinovky v Le Mans v posádce s mým bratrem, říká Charles Leclerc

Charles Leclerc přiznal, že by ho lákalo zúčastnit se legendární 24hodinovky v Le Mans v posádce s jeho bratrem Arthurem.

Ferrari se letos po 50 letech vrátilo do nejvyšší kategorie závodu 24 hodin Le Mans a comeback to byl vítězný. Úspěchu italské stáje na okruhu La Sarthe osobně přihlížel i Charles Leclerc, který se rovnou nechal slyšet, že by zájem o účast ve slavném závodě měl do budocna i on samotný.

Monacký jezdec F1, který v královně motorsportu hájí barvy Ferrari již od roku 2019, nyní v rozhovoru pro Autosport v kontextu toho dodal, že by se legendární 24hodinovky rád zúčastnil po boku svého o tři roky mladšího bratra Artura, který je rovněž závodníkem, momentálně působícím ve formuli 2.

„Určitě bych to chtěl s bratrem absolvovat. Nevím však, zda se to podaří,“ uvedl Charles Leclerc.

Vzhledem k tomu, že v Le Mans závodí tříčlenné posádky, má Leclerc jasno i o svém druhém kolegovi, který by zkompletoval z jeho pohledu ideální sestavu. Jednalo by se o Antonia Fuoca, tedy jezdce, který s hypercarem Ferrari již závodí.

„Je součástí rodiny Ferrari. Je to jeden z mých nejlepších přátel a vyrůstali jsme spolu. Uvidíme, jestli to bude možné a zda naše plány vyjdou, protože nyní každý závodíme v jiné kategorii. Třeba se to ale povede,“ uzavřel Leclerc.