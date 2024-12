Rád bych se dočkal řízení dominantního vozu, v F1 jsem to ještě nezažil, tvrdí Alonso

Ačkoliv Fernando Alonso v příštím roce oslaví již 44. narozeniny, stále zůstává aktivním pilotem F1 a pokud se nestane něco neočekávaného, měl by jím být i napřesrok.

I to je důvod, proč i nadále může živit šance na to, že se ještě jednou dočká vozu, který by mu umožňil bojovat o mistrovský titul, na který naposledy dosáhl v roce 2006 s Renaultem.

„Média mi čas od času připomínají některé statistiky a čísla, ale já se cítím, jako by mi bylo 25 nebo 30 let. Cítím se motivovaný, svěží a dostatečně fit na to, abych mohl absolvovat stejnou přípravu jako před dvaceti lety, protože jde víceméně o stále stejnou rutinu,“ uvedl Alonso, jehož slova cituje britská BBC.

A co je pro Španěla nyní hlavním motorem, který ho stále žene dopředu?

„Ještě nikdy jsem neměl dost dobré auto, se kterým bychom mohl dominovat. Tedy kromě doby, kdy jsem s Toyotou působil v mistrovství světa vytrvalostních závodů (v letech 2019 až 2020, pozn. red.),“ nechal se slyšet rodák z Ovieda.

„V té době jsem si uvědomil, jak úžasné může být mít dominantní vůz i v F1, protože můžete dosáhnout tolika výsledků a jezdit, jak chcete. Celou svou kariéru jsem jezdil s vozy, které v danou chvíli nejspíš nikdy nebyly nejlepší. Dokonce i v sezonách, kdy jsem se stal mistrem světa. V roce 2005 měl nejrychlejší vůz McLaren, ale jejich spolehlivost byla špatná, čehož jsme využili a vyhráli šampionát. Podobné to pak bylo i v roce 2006, i tehdy mělo Ferrari s Schumacherem docela hodně výpadků, třeba v Japonsku ke konci sezony,“ připomněl Alonso, který má s Astonem Martin smlouvu do konce sezony 2026.

A právě sezonu 2026 si Alonso plánuje maximálně užít.

„Pokud bude rok 2026 probíhat hladce, bude se nám dařit a bude možnost závodit i v následné sezoně, budu tomu určitě otevřený. Dveře si předem nezavírám. I tak ale budu brát každý závod jako by byl mým posledním. Budu si užívat každou vteřinu.“