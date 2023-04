Rád bych napodobil Stirlinga Mosse a byl navždy spojen s Mercedesem, říká Hamilton

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton prohlásil, že by chtěl být spojen s Mercedesem až do konce svých dnů.

I když šéf týmu Mercedes Toto Wolff nedávno prohlásil, že je přesvědčen, že Lewis Hamilton prodlouží s německým týmem smlouvu i pro nadcházející sezonu (či sezony), na oficiální potvrzení se stále čeká.

Hamilton, který je s Mercedesem propojen de facto již od svých 13 let, kdy ho začal podporovat tým McLaren, využívající motory německé automobilky, nicméně nyní naznačil, že žádný odchod nechystá.

Podle Autosportu na otázku, týkající se jeho budoucnosti u Mercedesu, sedminásobný mistr světa odpověděl:

„Mám z ní úžasný pocit. I nadále se zde cítím jako doma. Je to rodina. Abych byl upřímný, vidím to tak, že s Mercedesem zůstanu až do konce svých dnů,“ uvedl Hamilton, který by mohl být s německou automobilkou svázán i po kariéře – například jako ambasador značky.

Hamilton se netají svou náklonností k Stirlingovi Mossovi, bývalému hvězdnému jezdci F1, který zemřel před třemi lety.

„Sir Stirling Moss byl u Mercedesu až do konce života, což by byl i můj sen. Rád bych pokračoval v budování značky,“ prohlásil Hamilton.

Dokud budu platný, chci zůstat

Osmatřicetiletý Hamilton se rovněž nechal slyšet, že bude chtít zůstat v roli závodního jezdce dokud bude přínosem.

„Z mého osobního hlediska – pokud budu moci i nadále pomáhat týmu a hnát jej dopředu, pak tu bude i důvod, proč bych chtěl zůstat,“ uzavřel Hamilton.