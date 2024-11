Racingnews365: Andretti Cadillac má cestu do F1 volnou. Na startovním roštu má být v roce 2026 pod jiným názvem

FIA dala týmu Andretti-Cadillac zelenou, ale F1 mu na začátku letošního roku vzkázala, že o něj nestojí. Liberty Media se obávala, že další tým nebude mít pro F1 žádný hmatatelný přínos. Týmům zase vadí, že se „rozředí“ příjmy z komerčních práv.

F1 americkému týmu nezavřela dveře úplně. Možná trochu sarkasticky mu naznačila, že pokud by chtěl do F1 vstoupit jako výrobce, tak by měl šanci. Pohonné jednotky by samozřejmě nevyráběl Andretti Global ale Cadillac potažmo GM.

Podle webu RacingNews365.com (a také agentury Associated Press) došlo v poslední době ke zvratu. Příslušné strany dosáhly dohody a v roce 2026 budeme mít na startovním roštu 11 týmů. K oficiálnímu oznámení má dojít v nejbližší době.

Je to sice velmi brzo, ale Andretti nikdy nepřestal na přípravách pracovat.

Zatím není jasné, jak se bude tým jmenovat. Větší roli má hrát General Motors, pod který Cadillac patří. Je to poměrně logické. Michael Andretti se nedávno stáhl z vedení Andretti Global a General Motors je pro F1 větším přínosem než Andretti. Jeho větší role byla tak zřejmě klíčovým argumentem.

Otázkou je, kdo bude minimálně v prvních dvou sezónách dodavatelem pohonných jednotek. Andretti měl dohodu s Alpine (Renault), která ale už dávno vypršela. Na konci loňského roku Alpine uváděl, že je ochoten Andrettimu své pohonné jednotky dodávat. Mezitím ale došlo k velkým změnám a Alpine svůj projekt pohonné jednotky pro rok 2026 ukončil a přechází k Mercedesu.

Pokud by tým nenašel dodavatele, zasáhne FIA. Podle pravidel by musel dodávat týmu motory dodavatel, který má nejméně zákazníků – v tomto případě Audi nebo Honda. Německá automobilka je ale nováčkem, takže by měla být z této povinnosti vyňata.

Od roku 2028 by si tým mohl vyrábět pohonné jednotky sám – ať už pod názvem Cadillac nebo General Motors.