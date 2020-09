Racing Point začal před Pérezem skrývat některé věci. Jsem zklamaný, říká Mexičan

„Od doby, co oznámili novinky, mají někteří lidé v týmu tendenci přede mnou určité věci skrývat,“ uvedl Pérez na dnešní tiskové konferenci FIA v Soči. „Nemyslím si, že je to zrovna skvělé.“

„V tuto chvíli musíme být co nejtransparentnější, abychom zajistili, že dosáhneme svých cílů a získáme co nejvíce bodů. Bude zásadní získat každý bod. V Poháru konstruktérů je to velmi důležité. Stále můžeme mít nejlepší sezónu v naší historii, pokud se nám podaří skončit na třetím místě. Myslím, že budeme všichni velmi zklamáni, pokud nezískáme třetí místo v Poháru konstruktérů.“

Jako Force India byl tým nejlépe čtvrtý v letech 2016 a 2017. Aktuálně je Racing Point na čtvrtém místě. Na třetí McLaren ztrácí 14 bodů.

Racing Point přivezl do Ruska nové díly. Dostane je ale jen Stroll. Předešlé díly byly zničeny, když Stroll v Mugello boural.

„Ne, jen zavěšení. Máme vylepšení, ale tohle je jediná věc, kterou mám.“

Pérez přitom věří, že vylepšení mohou přinést užitek. „Vzhledem k tomu, jak těsné je to na startovním roštu, tak pár desetin změní váš konečný výsledek. Přál bych si mít tento víkend vylepšení na autě, ale samozřejmě je ze zřejmých důvodů mít nebudu. Tým tvrdě pracuje, takže příští víkend bych je snad už mít mohl.“