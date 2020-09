Racing Point vylepšuje růžový mercedes. Při nehodě Strolla byly ale díly zničeny

Racing Point už nechce mít jen okopírovaný loňský vůz Mercedesu. V Mugellu nasadil první větší balík vylepšení – včetně brzdových kanálků, nové podlahy nebo předního křídla a bočnic.

Na voze je měl ale jen Lance Stroll, který v závodě boural a to zřejmě po defektu.

„Budeme muset udělat hodně práce, abychom shromáždili dostatek dílů a oba jezdci mohli v Rusku upgradovat,“ řekl Szafnauer pro Sky Sports F1.

„Lance si původně myslel, že jde o defekt, to nám hlásil. Okamžitě jsme se podívali na tlak v pneumatikách a ten byl nulový, ale to bylo poté, co už byl v bariéře, ne dříve.“

„Musíme zjistit, co to bylo. Mohl to být kousek karbonu, který se dostal do jeho levé zadní části, způsobil defekt a hodiny.“