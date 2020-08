Racing Point trvá na svém. Steiner se zamýšlí, zda pravidla neporušil i Mercedes

Podle sportovních komisařů Racing Point okopíroval (respektive vyšel při vývoji) brzdové kanálky Mercedesu z roku 2019, které ale nepoužíval vloni na svém voze. Z tohoto důvodu je autorem designu zadních brzdových kanálků Mercedes a to je v rozporu s pravidly, podle kterých si musí letos každý tým navrhnout brzdové kanálky sám.

„Pro tyto brzdové kanálky máme 886 jedinečných výkresů,“ řekl Otmar Szafnauer pro Motorsport.com. „Pokud se podíváte na pravidla, tak ta říkají, že to musí být váš návrh.“

„Navrhli jsme celou věc sami. Sportovní komisaři říkají ano, ale na začátku vašeho návrhu jste se dívali na brzdový kanálek Mercedes a začali s ním.“

„Ale musíte si uvědomit, že v roce 2019 nebyly součástí seznamu listed parts. Pokud jsme začali s designem Mercedesu, a pak jsme to sami navrhli, kde začal Haas s brzdovými kanálky? A kde Toro Rosso?“

„Pokud se učíte na něčem, co není na listed parts v roce 2019, nebo v našem případě je to rok 2018, kdy jsme informace získali, bylo to legální a nemůžete se to odnaučit.“

Čtyři soupeři a Racing Point se odvolali. Szafnauer věří, že má silné argumenty a tým u odvolacího soudu uspěje.

Haas má prý vše v pořádku

Haas také odebíral díly od Ferrari, na což upozornil například Toto Wolff. Steiner se samozřejmě bránil a možná jako obvykle trochu více, než bylo potřeba.

„Proběhlo mnoho jednání s FIA o tom, co je legální a co ne,“ řekl Steiner. „Minulý rok jsme provozovali brzdové kanálky od Ferrari, ale když se pravidla změnila, přizpůsobili jsme se pravidlům.“

„Zaměstnali jsme více lidí pro navrhování brzdových kanálků, protože předtím jsme je nenavrhovali sami, takže jsme potřebovali více lidí. Pokud za to chtějí Toto a Otmar zaplatit účet, tak mohou. Mohu jim ho ukázat.“

Steiner řekl, že „nebyl překvapen“ reakcí Wolffa na případ a jeho odpověďmi. „Zjevně poskytli data Racing Pointu, což není povoleno. Ferrari by nám nikdy neposkytlo data o loňských brzdových kanálcích pro vůz v roce 2020, protože to není dovoleno.“

Podle Steinera platí, že pokud pravidla porušil i Mercedes, „měl by mít problém“.

„Ale nejdřív musíme zjistit, zda tomu tak bylo. U odvolacího soudu snad zjistíme více detailů než v pátek.“

Haas sám se neodvolal, protože to podle něj bylo zbytečné. Protestují tři velké týmy, tři týmy se spoustou peněz,“ reagoval Steiner na dotaz RaceFans.

„Uvažovali jsme, že bychom do toho šli, ale pak jsme se rozhodli, že to nedává žádný smysl. Byli bychom jen další v řadě. To nám nedá další sílu, pokud se také odvoláme.“