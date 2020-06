Racing Point testoval chod týmu podle nových hygienických pravidel

Lance Stroll absolvoval na Silverstonu 100 kilometrů za volantem vozu RP20 v rámci PR eventu, Racing Point však celou událost využil především k nácviku fungování stáje podle nových „anticovidových“ opatření.

Podle technického ředitele týmu Andrewa Greena by nyní mohli některé činnosti a procesy (na příklad výměna pohonné jednotky) zabrat dvakrát více času, to vše kvůli nutnosti dodržování bezpečnostních protokolů.

„Je to velmi rozdílné a s dalším postupem času to bude opravdová výzva. Je to především o dodržování vzdálenosti mezi inženýry, když pracují na autě a o typu ochranných pomůcek ostatního personálu,“ rozpovídal se na aktuální téma Green pro motorsport.com

📂 File under: Things you love to see 😍@lance_stroll and the RP20 back in action at @SilverstoneUK! 😆#F1 pic.twitter.com/Rebs1YUYSO — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) June 17, 2020

„To ve skutečnosti mění délku času, který je nutný vymezit pro určité práce na voze. Některé práce teď zaberou mnohem více času a s tím musíme počítat. Během závodního víkendu budeme mít pouze vymezený čas na trati, navíc nás budou čekat zákazy vycházení.“

„Proto musíme nyní zjistit, kolik času zaberou výměny či modifikace částí vozu, které bychom normálně prováděli a naplánovat si věci tak, abychom si byli jisti, že během závodního víkendu děláme jen to, co potřebujeme. U toho nesmíme porušovat nařízení. Tohle je velká část toho, co jsme se včera (na Silverstonu; pozn. red) zkoušeli naučit.“

Green především zdůrazňuje, že mnohem obtížnější nyní budou neplánované výměny motoru. Pokud by za současných podmínek měl jezdec problém s pohonnou jednotkou třeba v dopoledním tréninku, tak by hrozilo, že nestihne ten odpolední.

„Doufáme, že něco takového nebudeme muset dělat ve spěchu. Mám podezření, že výměna motoru by v současnosti zabrala dvakrát delší dobu než obvykle. Pouze určitý počet lidí bude moci pracovat na voze ve stejném okamžiku, což opravdu limituje rychlost výměny pohonné jednotky. Když bude výměna nutná, tak to bude vážně výzva.“

„Musíme být vážně opatrní a soustředit se pouze na to, co je během víkendu opravdu důležité a efektivně to udělat. Až potom se budeme moci dívat na další oblasti. Bude to vyžadovat mnohem více pozornosti.“

„Důležitým faktorem bude spolehlivost, to bude klíč ke hladkému průběhu. Jediná porucha dostane pod tlak celý tým, který bude muset včas opravit dané součástky.“

Na jezdce bude během závodních víkendů kladena velká odpovědnost, jakékoliv incidenty totiž zkomplikují práci celé stáji.

„Oba jezdci by se měli vyvarovat výletů mimo trať během tréninkových session, kvůli kterým by hrozilo poškození vozů. Jakékoliv opravy mohou zabrat mnohem více času, toho by si měli být dobře vědomi,“ řekl Green směrem ke Strollovi a Perezovi.

Foto: Getty Images / Charles Coates