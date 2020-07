Racing Point: Stroll létá, Hülkenberg má na víc

Nico Hülkenberg (9./7.)

Sergio Pérez má koronavirus, a tak Racing Point oslovil zkušeného Nica Hülkenberga, ještě loni stálici jezdeckého pole. Německý pilot do sídla Racing Pointu dorazil ve čtvrtek v noci, aby pro něho mohla být připravena sedačka. Dnes ráno se v rychlosti projel na simulátoru, a pak již musel na trať.

„Posledních 24 hodin bylo bláznivých, divokých a speciálních. Včera v půl páté odpoledne mi zavolali, pak jsem sem co nejrychleji přiletěl, ve dvě ráno jsme připravovali sedačku, v osm jsem usedl do simulátoru a trochu se připravoval. Noc byla krátká.

Ale stálo to za to. Tým odvedl super práci, jsem jim vděčný. Pracovali přes noc a zajistili, že se v autě cítím maximálně pohodlně. Taky děkuju FIA za to, že mi tak rychle udělila superlicenci.

Vůz jsem si rychle osahal, jen se stále učím pracovat s volantem a všemi jeho funkcemi. Neměli jsme moc času, i já jsem musel projít testy. Hlavní ale bylo, že jsme dnes splnili náš naplánovaný program a odjel jsem dost kol. Byl jsem tak trochu hozený do vody.

Myslím, že zítra a pozítří to moje tělo trochu pocítí. Je to samozřejmě velká výzva, ale těším se na to. V týmu je pořád hodně známých tváří, takže se tu cítím skoro jako doma. Určitě mi to pomohlo.

Vůz je dost odlišný oproti tomu, se kterým jsem závodil v minulé sezoně. Chvilku trvá, než se vše naučím. Auto je rozhodně velice rychlé a má velký potenciál. Měkkou směs jsem trochu šetřil, mám na víc. Musím s pneumatikami lépe pracovat,“ ví Hülkenberg.

Lance Stroll (3./1.)

Jednadvacetiletý Kanaďan ukázal, že se s růžovými vozy musí počítat i na Silverstonu. První místo ve druhém tréninku je toho důkazem.

„Byl to pozitivní den a je skvělý pocit ovládnout trénink. Auto bylo silné v kvalifikačním i závodním režimu. Je to rozhodně slibný začátek víkendu. Věděli jsme, že by nám Silverstone mohl sednout. Vypadá to, že máme příležitost nasbírat dost bodů. Rozhodovat se ale bude samozřejmě až v kvalifikaci a závodě,“ prohlásil Stroll.