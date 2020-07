Racing Point příjemně překvapil, Pérez mírní nadšení

Sergio Pérez (5./3.)

V odpoledním tréninku byly jasně nejrychlejší oba mercedesy. Nejlepším z jejich soupeřů pak byl Mexičan Sergio Pérez. Výsledky Racing Pointu jsou působivé, ale Pérez nechce nic zakřiknout.

„Na první místo jsme ztratili přes půl vteřiny. Navíc jedeme na krátké trati a Ferrari, Red Bull, Renault i McLaren se vešly do jedné desetiny za nás. Nesmíme se proto nechat unést.

Rozestupy jsou velice malé, musíme tedy doufat, že zítra v kvalifikaci zajedeme opravdu perfektní kolo. Teprve v sobotu uvidíme, jak si doopravdy stojíme.

Máme jistou představu, ale teprve zítra všichni pojedou naplno. Bylo by ale fajn tyhle pozice uhájit. Musíme se zlepšovat krůček po krůčku, ale naše ztráta na nejlepší se rozhodně zmenšila.

Loni jsme začali hodně špatně, letos jsme připraveni bojovat hned od začátku. Auto je výborné, lidi v továrně odvedli parádní práci. Máme v rukou auto, které šlape velice dobře,“ těší Péreze.

Lance Stroll (11./7.)

Kanadský závodník si svůj letošní monopost nemůže vynachválit. Tak kvalitní vůz prý nikdy neřídil.

„Je to to nejlepší auto, co jsem kdy řídil. A s velkým náskokem. Nějakou dobu jsme neměli takhle povedený pátek. Je fajn pocit vidět, že je vůz konkurenceschopný.

Jako závodní pilot vždy chcete auto, ve kterém cítíte sebevědomí. Letošní monopost je o parník lepší než ten loňský.

Malou ochutnávku jsme měli už v Barceloně, ale je fajn vidět, jak na tom jsme v porovnání s ostatními. Je teprve pátek, ale viděli jsme pozitivní znamení,“ řekl Stroll.

Foto: Getty Images / Charles Coates