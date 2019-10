Racing Point podal protest vůči Renaultu, situace se bude řešit v dalších dnech

Racing Point podal protest proti týmu Renault. Záležitost řeší sportovní komisaři.

Protest se týká brzdového systému, které podle mínění Racing Pointu může být na voze Renaultu nelegální. Pokud by se to potvrdilo, byly by vozy Renaultu z Velké ceny Japonska diskvalifikovány.

Konkrétně má jít o přednastavený systém k nastavení vyvážení brzd v závislosti na poloze vozu na trati.

FIA dnes nerozhodne

FIA také zapečetila elektronické řídicí jednotky a volanty z obou vozů. Vše bude předáno technickému oddělení FIA, které „provede podrobnou analýzu hardwaru, softwaru a dat, která jsou s nimi spojena, a po dokončení poskytne písemnou zprávu sportovním komisařům. Ti by poté rozhodli.

Racing Point se na podání stížnosti připravoval nějakou dobu. Podle Renaultu má totiž návrh 12 stran, které bude muset tým prostudovat. Renault chce podle svých slov využít čas k přípravě reakce.

