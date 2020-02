Racing Point obviňuje Haas, Snaží se obcházet pravidla, tvrdí

Pravidla F1 umožňují týmům dodávat určité díly svým soupeřům. U některých dílů je naopak sdílení informací omezeno.

Letošní model Racing Pointu se velmi podobá loňskému monopostu Mercedesu W10. Vyvolává to proto otázky, jak spolu oba týmy spolupracují.

„To, co nás stále znepokojuje, je přenos informací, které se mohou dít a dějí mezi velkými týmy a těmi malými, které tím obchází pravidla,“ řekl Green pro RaceFans.

V roce 2015 do formule 1 přišel americký tým Haas, který úzce spolupracuje s Ferrari. Haas odebírá velké množství dílů od italské automobilky. Mezinárodní automobilová federace (FIA) v roce 2015 na základě dotazu Mercedesu rozhodla o tom, jaké množství informací a dílů týmy mohou sdílet s dalšími.

Na dotaz, jak může FIA regulovat výměnu informací, Green řekl. „O tom jsme s FIA mnohokrát mluvili. Dostali jsme se k tomu před pár lety v Abú Dhabí, kdy lidé přecházeli z jednoho týmu do druhého. Z velkého týmu do menšího a zpět do velkého. To je to, co nás rozrušuje. Je to něco, o čem bychom nikdy neuvažovali, že bychom udělali,“ odpověděl.

„Nám dává smysl nechat si dodávat určité díly, je jich přitom jen omezené množství. Není to celé auto, jsou to jen některé díly vpředu, které jsme vždy měli od Mercedesu. Bereme to a těžíme z toho, děláme jen to, co je pro nás nejlepší. Nelíbí se nám ale, když se lidé snaží obcházet pravidla.“

Ačkoliv v roce 2015 došlo ke změně pravidel, Green nevěří, že je některé týmy dodržují. „Všichni víme, co se stalo. A kdo ví, zda k tomu stále dochází či nikoliv, nedostaneme jasnou odpověď,“ říká.

Foto: Getty Images / Rudy Carezzevoli