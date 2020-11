Racing Point obhajuje zastávku Péreze během safety caru

Sergio Pérez odstartoval do závodu z 11. místa na středních pneumatikách, o které se dokázal dobře postarat. Do boxů zajel ve 27. kole – později než řada soupeřů. V době, kdy vyjel na trať safety car, měl na svém voze tvrdé pneumatiky. Tým ho povolal do boxů ze třetího místa. Ricciardo či Leclerc zůstali, přestože měli také tvrdé pneumatiky a to už od 13., 14. kola.

Postup to nebyl úplně špatný. Daniil Kvjat také stavěl, nazul měkké pneumatiky a dokázal se dostat dopředu. Pérezovi se to však moc nepovedlo.



Strategie, foto: Pirelli

Technický ředitel Racing Pointu Andrew Green trvá na tom, že rozhodnutí povolat Sergia Péreze bylo v té době správné.

„Předjel balík jezdců tím, že jel na středních pneumatikách déle, řídil opravdu dobře, auto bylo opravdu silné, byli jsme velmi spokojeni s tím, kam směřuje,“ řekl Green, kterého cituje Autosport.

„Nejhorším možným scénářem byl safety car a bohužel k tomu došlo. Byli jsme na tvrdých pneumatikách, auto bylo nastaveno na dlouhé jízdy a byli jsme neuvěřitelně nervózní z nutnosti restartovat za safety carem na tvrdých pneumatikách. Myslím, že bychom se trápili.“

„Nejbezpečnější věc, kterou jsme udělali, a mysleli jsme si, že je to nejlogičtější věc, kterou je třeba udělat, bylo nasadit mu sadu měkkých pneumatik, abychom si s tím nemuseli dělat starosti. Mysleli jsme si, že by i ostatní mohli udělat to samé, ale hodně záleží na tom, jak byli nastavení pro závod.“

„A pak tu máme tu druhou věc s druhým incidentem (nehoda Russella, pozn. redakce) za safety carem. Ten jsme nemohli předpovídat.“

„Počet kol, které zbývaly k předjíždění, se opět výrazně snížil. Nehrálo nám to do karet. Při zpětném pohledu bychom udělali jiné rozhodnutí, ale v té době a s informacemi, které jsme měli, to bylo rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli.“

Kvjatův restart