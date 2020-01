Racing Point může letos růst více než jiné týmy, myslí si Pérez

V minulých letech se tým Force India neustále zlepšoval. V roce 2018 se přesto tým dostal do finančních problémů a musel jít do nucené správy. Tým zachránilo konsorcium vedené Lawrencem Strollem, které tým přejmenovalo na Racing Point.

Po převzetí v polovině sezóny 2018 tým přišel o všechny body a v konečném hodnocení Poháru konstruktérů obsadil sedmé místo. Stejného umístění dosáhl Racing Point i v roce 2019.

Podle Péreze se finanční problémy a nejistota týmu podepsaly také na návrhu vozu pro rok 2019. Nadcházející sezóna podle něj poskytne lepší obrázek o tom, čeho tým může dosáhnout pod novým vedením.

„V tomto týmu je obrovský potenciál. Myslím, že tento rok bychom to měli vidět. Nemyslím si, že je tu tým, který může už v příštím roce (2020) růst tolik jako tento. Rok 2021 (kdy začnou platit nová pravidla, pozn. redakce) je pro nás velkou příležitostí připojit se k velkým týmům,“ řekl Pérez.

„Myslím, že v této sezóně (2019) jsme z mého pohledu tak trochu očekávali, že se propadneme. Vypadá to skvělé, obzvlášť pro příští rok. Myslím, že nás čeká velký rok, protože je to první rok, kde uvidíme, jak se projeví nové vedení týmu.“

S Pérezem souhlasí také jeho týmový kolega Lance Stroll, který získal sedačku u Racing Pointu poté, co se do vedení týmu dostal jeho otec.

„Myslím, že v roce 2020 přijde obrovská příležitost se zlepšit. Přes zimu budou všichni pracovat co nejvíce, je to hra, ale doufejme, že my uděláme největší skok,“ říká Stroll.

„Opravdu se proto na tento rok těším. Když se ohlédnu za sezónou, vstoupili jsme do ní s nějakými problémy kvůli tomu, kde jsme byli vloni touto dobou. Problémy, které tým měl, zpomalily proces vývoje,“ dodává.

Foto: Getty Images / Charles Coates