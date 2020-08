Racing Point je z rozhodnutí zmatený

Poté, co tým Renault v posledních třech podnicích vždy podal protest proti legálnosti letošního modelu Racing Pointu, sportovní komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) v pátek rozhodli, že tým Racing Point při návrhu brzdových kanálků porušil sportovní pravidla.

Racing Point přišel o 15 bodů v Poháru konstruktérů a dostal pokutu ve výši 400 tisíc eur. Po technické stránce je však monopost zcela legální a tým s ním může absolvovat zbytek letošní sezóny.

Szafnauer je rád, že tým může s vozem nastoupit i do dalších závodů. Na druhou stranu si myslí, že podle sportovních pravidel nebyl jejich proces návrhu daných komponent zakázán.

„Dobrou zprávou z rozhodnutí je, že vůz je po technické stránce zcela legální, takže můžeme i nadále jezdit s brzdovými kanálky,“ řekl Szafnauer pro Sky Sports F1.

„Je to jen otázkou procesu, který je ve sportovních pravidlech. Četli jsme je, není tam nic konkrétního, co by říkalo, že nemůžeme dělat to, co jsme udělali.

„Ostatní týmy udělaly přesně to samé, možná zašly ještě dále než my. Je to trochu zmatené. Nyní se nicméně musíme rozhodnout, zda se proti našemu trestu budeme odvolávat. Jak jsem ale řekl, dobrou zprávou je, že můžeme i nadále jet s vozem, který tu máme, a že je legální.“

FIA zamítla tvrzení Racing Pointu, že si brzdové kanálky na vůz RP20 navrhoval sám. Hlavním konstruktérem této části byl Mercedes, který ji použil na svém voze.

V celé kauze jde o to, že ještě v minulé sezóně brzdové kanálky nebyly zařazeny do seznamu tzv. listed parts, takže tým je mohl odkoupit od jiného týmu, který je navrhl. Podle pravidel pro letošní sezónu si však už brzdové kanálky musí každý tým navrhovat sám.

Podle Szafnauera jsou brzdové kanálky jedinou součástkou na voze, která se přesunula ze seznamu dílů, které tým může odkoupit (tzv. non-listed, pozn. redakce), mezi součástky, které si už musí vyvíjet sám.

„Je tu jen jedna součástka, která se přesunula z toho, co není na seznamu, na seznam dílů (které si tým musí vyvíjet sám), a to jsou brzdové kanálky. Byl jsem na setkání strategické skupiny, když se o tom hlasovalo. Podporoval jsem to přesunutí z jedné skupiny do druhé. Některé týmy to nechtěly, jiné ano.

„Jednoznačně jsem v tomto podporoval Cyrila (Abiteboula, šéfa týmu Renault). Tento proces jsme zahájili dávno předtím, než byly brzdové kanálky přesunuty na seznam dílů. Proto mě bolí a překvapuje, že tento proces nyní nesplňuje pravidla, když předpisy nejsou jasné.“

Podle zástupců dalších týmů je rozhodnutí této kauzy důležité pro návrh budoucích vozů formule 1 a určení množství dílů, které týmy mohou odkoupit od svých dodavatelů.

Szafnauer věří, že situaci pomohou vyjasnit také nová pravidla, která začnou platit v roce 2022.