Racing Point i přes slabé výkony v kvalifikacích Strollovi věří

Stroll se k týmu připojil před začátkem letošní sezóny. Na svého týmového kolegu Sergia Péreze však zatím ztrácí. Ve třinácti posledních kvalifikacích přitom ani jednou nepostoupil z první části.

Podle Greena je však potřeba vzít do úvahy rozdíl ve zkušenostech obou pilotů týmu Racing Point a věří, že se Stroll zlepší.

„Nepopíráme jeho výkonnost v sobotu odpoledne, on si myslí to samé. V sobotu odpoledne se trápí, ale musíme to vysvětlit. Je na začátku své kariéry a jede proti vyzrálému, zkušenému jezdci, který je na druhé straně garáže. Hodně se učí. V každé části každého závodu mu stanovujeme cíle, na co se má zaměřit a jak se zlepšit, vždy jsou to malé kousky, ale rozumí tomu,“ říká Green.

„Je neskutečně talentovaným pilotem. Již několikrát jsme to viděli, je to jen o získání zkušeností. Jakmile získá zkušenosti a sebejistotu, uvidíme, jak stahuje ztrátu na Checa a možná ho i přeskočí. Věříme, že to dokáže, jen to chvíli trvá.“

Racing Point se v letošní sezóně zatím hledá. Deváté místo Strolla v Kanadě bylo jediným bodovaným umístěním týmu v posledních pěti závodech. Podle Greena jde ještě o důsledek loňských finančních potíží, kdy byl tým Force India v nucené správě. Konsorcium vedené Lawrencem Strollem, otcem Lance Strolla, tým odkoupilo a přejmenovalo na Racing Point.

„Jen malé rozdíly vás přesunou z jednoho konce pole na druhý. Vůz má problémy s vyvážením, se kterými jsme již začali tuto sezónu. Myslím, že je to pozůstatek po tom, kde jsme zakončili minulý ročník a kde jsme byli jako společnost. V nadcházejících závodech a také po (letní) přestávce přijde hodně změn,“ odhaluje Green.

