Racing Point chystá na Singapur balík novinek. Chce být nejlepším ze zbytku

Racing Point je aktuálně na 7. místě v Poháru konstruktérů. Nejblíže má k Toro Rosso, na které ztrácí pět bodů. Do Singapuru chce tým přivést novinky.

„Očekávali jsme, že budeme ve Spa dobří, což se stalo,“ uvedl Otmar Szafnauer pro Motorsport.com. „Očekávali jsme, že budeme dobří v Itálii a také očekáváme, že docela dobří budeme i v Singapuru, protože máme pár triků v rukávu.“

Szafnauer byl požádán o potvrzení, že jeho slova znamenají větší upgrade pro Grand Prix Singapuru. „Ano. Je to další nová aktualizace. Velká aktualizace. Odtud budeme muset pochopit auto, získat správné nastavení, abychom se dostali na vrchol středu pole, kde jsme zvyklí a dá se říct, že tam i patříme.“

Podle Sergia Péreze chce být tým na konci sezóny čtvrtým nejrychlejším vozem na trati, což samozřejmě nutně neznamená čtvrtý v šampionátu.

„Chci se ujistit, že sezónu zakončíme se čtvrtým nejlepším vozem na startovním roštu a že to tak bude pravidelně na různých okruzích. To by byl dobrý konec.“

Szafnauer Pérezovy cíle potvrdil. „Ano. Myslím, že je to realistické a zaměřujeme se na to.“

Pérez také odhadl, že tým bude muset zrychlit asi o 3 desetiny, aby se cíl podařilo naplnit.

