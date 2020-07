Racing Point chystá důkazy pro svou obhajobu. FIA rozhodne do Silverstonu

FIA vyšetřuje, zda jsou brzdové kanálky letošního vozu Racing Pointu a loňského mercedesu podobné nebo dokonce stejné. Vyšetřování začalo na základě podnětu Renaultu po Velké ceně Štýrska. FIA zabavila brzdové kanálky Racing Pointu, vyžádala si další podklady a také brzdové kanálky Mercedesu.

„V Austrálii se objevily zvěsti o potenciálním protestu, takže jsme očekávali, že se něco stane,“ řekl v pátek v Maďarsku šéf Racing Pointu Otmar Szafnauer.

„Nyní musíme shromáždit důkazy, abychom prokázali, že máme vše legální. Máme na to tři týdny a v současné době na tom pracujeme.“

„Myslím, že tento proces je neprůstřelný. Poskytneme veškeré důkazy, které od nás byly vyžádány. Výsledek bude podle mě také neprůstřelný. Existují věci, které kamera nevidí, zejména vnitřní povrchy brzdových kanálků, které jsme si sami kompletně navrhli a vyvinuli, a poté, co budou tyto dvě komponenty FIA porovnány, bude absolutně zřejmé, že brzdové kanálky jsou jedinečné a naše IP (duševní vlastnictví) a jsou navrženy námi.“

Výkonný ředitel Renaultu Marcin Budkowski uvedl, že tým zaměřil svůj protest na brzdové kanálky Racing Pointu především z toho důvodu, že se jedná o část vozu, která se nedá okopírovat z fotografií.

„Brzdové kanálky jsou v dnešních vozech formule 1 prvkem, který má vliv na rozdíly ve výkonu,“ uvedl Budkowski. „Nejsou tam jen proto, aby ochladily brzdy, ale jsou důležitým aerodynamickým zařízením vpředu i vzadu, pokud jde o extrakci aerodynamického výkonu v daných místech. A jsou také nezbytné při regulaci teploty pneumatik a jak víme, teploty pneumatik jsou dnes ve formuli 1 velmi důležité. To je jeden z důvodů.“

„Dalším důvodem, jak už naznačil Otmar, je, že jsou povrchy viditelné okem a fotoaparáty mnoha fotografů, kteří se pohybují v boxové uličce. Existují ale také povrchy, které nelze vidět zvenčí. Bylo by obtížné je okopírovat z fotografií.“

Budkowski také doufá, že protest vyjasní, jak daleko chce F1 dojít při kopírování vozů, v čemž by se asi shodl s Andreasem Seidlem z McLarenu.

Rozhodne se do Silverstonu?

Formuli 1 čeká po Maďarsku dvojice závodů na SIlverstonu. Nikolas Tombazis z technického oddělení FIA si myslí, že by se mělo rozhodnout do prvního závodu na Silverstonu – jinými slovy zhruba do konce července.

Tombazis potvrdil, že Racing Point má tři týdny na předložení dokumentace. „Myslím, že je férové říct, že Racing Point pravděpodobně dokončí tuto práci dříve než za tři týdny.“ Tombazis dokonce věří, že se tak stane už v průběhu příštího týdne.

„Očekávám, že se stewardi sejdou asi tak týden před Silverstone. Ale opět to záleží na tom, kdy Racing Point dokončí své podklady a kdy my, technické oddělení FIA, dokončíme své podklady.“

„Pravděpodobným možným datem je týden před prvním Silverstonem. Za normálních okolností by se stewardi rozhodli do několika hodin nebo den od takového slyšení.“

„Pokud by však někdo proti tomuto rozhodnutí podal opravný prostředek, mohla by se věc zpozdit o další měsíc.“

Pokud by se někdo odvolal, musela by FIA svolat odvolací soud. Podle Tombazise by se pak rozhodlo zřejmě na konci srpna.

Brzdové kanálky FIA dříve neprověřovala

Racing Point vzbudil první zájem ze strany soupeřů hned poté, co byl představen jeho letošní vůz. Už na první pohled byl podobný loňskému Mercedesu. FIA se proto vydala do továrny Racing Pointu.

„V únoru se objevil rozruch od některých týmů. Rozhodli jsme se to před Austrálií prozkoumat a jeli jsme do továrny Racing Pointu,“ řekl Tombazis.

„Zaměřili jsme se především na zbytek vozu, naštěstí nebo bohužel ne na brzdové kanálky.“