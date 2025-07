Racing Journal Speed Fest míří do Mostu! Víkend si užijí i výherci soutěže s F1sport

O víkendu 25.–27. července 2025 se Autodrom Most promění na Racing Journal Speed Fest. Na severočeském okruhu se totiž uskuteční závodní víkend s pestrou motoristickou nabídkou. Fanoušci se mohou těšit na tři dny plné akce, adrenalinu a doprovodného programu pro celou rodinu. Víkendové závody si užijí i výherci lístků v soutěži, kterou pro vás připravil F1sport ve spolupráci s magazínem Racing Journal.

Web F1sport ve spolupráci s magazínem Racing Journal vybral čtyři výherce soutěže o víkendové vstupenky. Na otázku, kdo je posledním šampionem středoevropské formule 4, odpověděli správně - úřadujícím mistrem je Oscar Wurz.

Blahopřejeme těmto výhercům:

Jiří Papež

Lucie Řezáčová

Michal Englich

Matěj Kraus

Racing Journal Speed Fest

Na trati se představí široké spektrum závodních vozů. Od nejslabších, ale o to zajímavějších závodů pohárových Renaultů Twingo a Suzuki Swift nebo Renaultů Clio, které svou vyrovnaností a napínavými souboji pravidelně utvářejí zábavnou podívanou.

Fanoušci cestovních vozů se mohou těšit na šampionát TCR Eastern Europe, který přinese souboj značek jako Audi, Cupra, Honda a Hyundai. Ve startovním poli se představí řada domácích jezdců včetně Adama Kouta, Jiřího Zbožínka, Petra Čížka nebo Martina Kadlečíka, stříbrného medailisty z motoristické olympiády ve Valencii v roce 2024.

Příznivci formulí se mohou těšit na monoposty šampionátu F4 Central European Zone, kde náctiletí závodníci a závodnice bojují o místo na výsluní a šanci prosadit se na nejvyšších příčkách motorsportu. A kdo ví, třeba někoho z nich uvidíme na startu formule 1. Z domácích jezdců se můžete těšit na Maxe Karhana, Tea Borensteina a Františka Němce. Ve startovním poli F4 uvidíme i závodnice Kiaru Henni, Michalinu Sabaj a Mathildu Paatz, která má za sebou i debut v šampionátu F1 Academy a v motorsportu míří k těm nejvyšším disciplínám.

Jedním z vrcholů víkendu budou speciály GT, které kromě dvou sprintů absolvují v sobotu i hodinový vytrvalostní závod. Italské Lamborghini, rudé Ferrari, hřmotné BMW nebo prototyp z Le Mans – to všechno okoření již tak pestrý závodní víkend Racing Journal Speed Fest.

Organizátoři připravili i bohatý doprovodný program. V sobotu 26. července se bude od 11:40 prohánět po okruhu monopost z populární americké série IndyCar. Od 11:50 bude pro návštěvníky zdarma otevřen pitwalk, během kterého si budou moci prohlédnout zázemí týmů a vozy přímo v boxech. Po celý víkend pak bude probíhat soutěž o věcné ceny na závodním simulátoru Racingfuelsimulators.

Páteční program je pro všechny návštěvníky zdarma. Jednodenní vstupenky na sobotu nebo neděli stojí v předprodeji 300 Kč, na místě pak 400 Kč. Víkendová vstupenka vyjde na 500 Kč v předprodeji a 600 Kč na místě. Děti do 15 let mají vstup zdarma. Pro zájemce o exkluzivní zážitek jsou k dispozici VIP vstupenky, které zahrnují přístup do VIP zóny s občerstvením a dalšími výhodami jako gridwalk, upomínkový dárek nebo komentovaná prohlídka týmových boxů.