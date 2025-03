Racing Bulls chce Lawsonovi poskytnout prostředí, aby mohl zazářit a projevit talent

Liam Lawson skončil v Austrálii v kvalifikaci na 18. místě. V závodě pak boural. V Číně v obou kvalifikacích skončil poslední. Nyní se vrací do Racing Bulls, který v prvních dvou závodech neměl špatné auto. Pokazil ale strategii.

„Jsme nesmírně hrdí na to, že si Júki zasloužil přestup do týmu Oracle Red Bull Racing! Jeho pokrok v loňském roce a v poslední době od samého začátku roku 2025 není nic jiného než senzační,“ řekl šéf Racing Bulls Laurent Mekies.

„Pro nás všechny ve Faenze i v Milton Keynes bylo osobně i kolektivně nesmírnou ctí být svědky těchto pokroků. Júkiho energie a pozitivita rozzářily každý kout našich továren a garáží a navždy bude Racing Bull! Přejeme mu hodně úspěchů, které si v ORBR (Oracle Red Bull Racing) zaslouží.“

„Všichni ve VCARB se těšíme, že budeme s Liamem tvrdě pracovat, abychom mu poskytli co nejlepší prostředí, aby mohl zazářit v našem voze a projevit talent, o kterém všichni víme, že ho má. V loňském roce do týmu skvěle zapadl a my se nemůžeme dočkat, až se budeme moci postavit výzvě a růst jako tým. S Isackem, který u nás už také měl silný start, víme, že máme mladou a silnou sestavu.“