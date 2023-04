Půjde Michelin do tendru na pneumatiky? F1 chce pneumatiky, co se samy zničí, diví se jeho šéf

FIA vypsala výběrové řízení na dodavatele pneumatik pro roky 2025 až 2027. Zájem má také Michelin, ale má to háček.

Favoritem je opět Pirelli a to už jen proto, že výrobce bude muset vyrobit pneumatiky pro rok 2025 a poté jiné pro rok 2026, kdy do F1 vstoupí nové pohonné jednotky a vozy.

Jedním ze zájemců může být také Michelin, který se však s F1 neshodne na přístupu.

„Nejprve si musíme připomenout, proč Michelin závodí,“ vysvětlil generální ředitel Florent Menegaux pro The Drive.

„Prvním prvkem není show. Není to o značce. Je to o technologii. Jsme v závodních sériích, protože je to nejlepší způsob, jak velmi rychle v přímém přenosu otestovat nové technologie. To je první důvod. Otázkou je, jak využít technologii, abychom měli dobrou show. A tady vstupuje do hry F1, protože s nimi diskutujeme už velmi dlouho –a nejsme ve shodě.“

„Oni říkají, že abyste měli show, musíte mít pneumatiky, které se samy zničí. A já si myslím, že my to neumíme. Takže se nemůžeme dohodnout. Týmy by měly chápat výkonnost pneumatik a využívat toho, že pneumatika bude fungovat od prvního kola na okruhu až do posledního.“

„Jezdci vám řeknou, že chtějí být neustále na svém maximu. A když slyším jezdce ve formuli 1, tak říkají, že to není možné (tlačit na pilu v každém kole).“

Úkolem Pirelli bylo vytvořit pneumatiky, které rychle degradují, aby nabídly větší strategické rozdíly mezi týmy, ačkoli ve finále nakonec většina své pneumatiky šetří, aby se vyhnula většímu počtu zastávek v boxech.