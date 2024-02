Půjde Hamilton do Ferrari i s Bonem? Wolff to nevylučuje

„Máme před sebou ještě rok 2024,“ řekl Wolff pro Sky Sports. „Chceme, aby byl co nejúspěšnější. Je reálné, že budeme bojovat o titul mistra světa s Maxem v Red Bullu? Víte, že jsem člověk, který se zabývá pravděpodobností, a šance jsou proti nám. Ale přesto do toho dáme všechno.“

„Když jsme mluvili o tom, že dáme všechno za osmý titul, tak jsme mysleli Lewise v Mercedesu. Lewis v jiném voze je samozřejmě úplně jiný příběh.“

„Z pohledu přítele říkám, že by měl mít osmý titul, protože mu ho vzali. Pokud ho v roce 2024 vyhraje, bude to skvělá věc. Později, když s ním budeme bojovat na trati, budu raději, když ho vyhrajeme my.“

Wolff se o konci Hamiltona dozvěděl u sebe doma ve středu. Ve čtvrtek odpoledne to sdělil týmu a večer vyšla tisková zpráva.

„Když mi to řekl, uvažoval jsem pragmaticky. Co to znamená? Kdy to sdělíme? Jaký to přinese tlak? Jak to zvládneme v této sezóně a do budoucna? A co budeme dělat z hlediska jezdecké sestavy? Teď, když jsem se pár nocí vyspal, to lze popsat tak, že naše profesionální etapa skončí, ale ta osobní ne. Našel jsem si přítele a za posledních deset let jsme si vybudovali vztah.“

Půjde i Bono?

Špičkový jezdec velmi často nepřechází do jiného týmu sám, ale bere s sebou některé inženýry. Společně se Schumacherem přešli z Benettonu do Ferrari Ross Brawn nebo Rory Byrne. Fernando Alonso pak vzal na cestu z Ferrari do McLarenu svého závodního inženýra. Andrea Stella se nakonec vypracoval na šéfa týmu.



Foto: Getty Images / David Ramos

K Ferrari už z Mercedesu zamířil Loic Serra. Šlo o náhodu, která však mohla být jedním z důvodů Hamiltonova přestupu.

Co Bono? Peter Bonnington je dnes asi nejslavnějším závodním inženýrem. „V nejbližších měsících to bude předmětem diskusí,“ řekl Wolff, kterého cituje Motorsport.com, o možném odchodu inženýra.

„A jakkoli jsem s Bonem už mluvil, když jsem mu to (Hamiltonův přestup) řekl, tak se mě zeptal, zda je první duben. Je to něco, o čem budeme v budoucnu diskutovat.“