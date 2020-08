Puchýře na pneumatikách? Jsme na opačném konci než Red Bull, zní z Mercedesu

V průběhu závodu došlo k paradoxní situaci. Mercedesy stavěly v boxech, nazuly novou tvrdou směs a začaly dojíždět Verstappena. Na tom samozřejmě nic paradoxního nebo zvláštního není. Výhoda mercedesů ale trvala jen pár kol. Poté začal Verstappen ujíždět a to přesto, že měl na svém RB16 stále pneumatiky, na kterých startoval.

Mercedes se v Silverstonu trápil a nyní má pár dní na vyřešení problémů. V Barceloně, která je na pneumatiky také náročná, bude opět horko.

„Věděli jsme, že puchýře jsou problém,“ řekl závodní šéfinženýr Mercedsu Andrew Shovlin, kterého cituje Motorsport.com. „Věděli jsme to už minulý týden. Věděli jsme, jaké budou teploty. Pro nás to nebylo nic nového.“

„Novinkou pro nás bylo to, že jsme na nejhorším možném konci tohoto problému. A zdá se, že Red Bull je na tom nejlepším konci tohoto spektra.“

„Je to věc, kterou musíme pochopit. Protože zde byly další závody závody, kde byli všichni na stejné lodi, ale proč jsme na tom byli teď my jinak? V tuto chvíli na to nemáme odpověď.“

„Je to naléhavé, protože míříme do Barcelony. Letíme tam v úterý, jezdíme v pátek. Očekává se 30 °C a trať bude trochu podobná téhle. Je to vysoce energetický okruh.“

Pirelli pro druhý závod v Silverstonu zvolilo měkčí pneumatiky (C4, C3 a C2). V Barceloně budou tři nejtvrdší a to včetně nejtvrdší C1. Podle Shovlina to může pomoci.

„Pokud to nevyřešíme, tak před tím zřejmě trochu utečeme na pneumatice C1. Ale musíme nasadit i pneumatiku, která nám dnes dělala vrásky na čele, takže problém to nevyřeší.“

Podle Shovlina není Red Bull v závodech od Mercedesu tak daleko. „Pokud to nevyřešíme, budeme mít problém.“

Není to poprvé, co měl Mercedes v éře své dominance problémy. K něčemu podobnému došlo v Singapuru 2018 nebo Mexiku v témže roce.

„Když jsme měli ty špatné závody, tak nás to vlastně naučilo více o tom, kde na voze existuje výkon.“

„Někteří z nás jsme si uvědomili, že existují mechanismy, o kterých jsme ani nevěděli, jsou dost kritické a stávají se zdroji budoucího vývoje.“

„Ale to neznamená, že se nyní něco naučíme, protože si myslím, že to není jednoduchý problém. Není to něco, čím by trpělo loňské auto a letošní auto je z velké části vývoj loňského auta. Momentálně nechápeme, v čem je problém.“

