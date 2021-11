Prvních pár set metrů to vypadalo pozitivně, říká Ricciardo. Pak jeho závod v podstatě skončil

McLaren získal zásluhou Landa Norrise jeden bod. Ferrari jich získalo 18 a přeskočilo britskou stáj v šampionátu.

Ricciardo do závodu startoval mezi jezdci Ferrari. V první zatáčce ale došlo ke kontaktu z Bottasem. Oba se pak potkali na trati znovu. Ricciardo po velkou část závodu kroužil před finským pilotem, ale šlo o souboje mimo bodované pořadí.

„Incident v prvním kole bolel tak moc, jak jen mohl, protože váš závod je od startu prakticky u konce,“ řekl Ricciardo. „Byl jsem v ošemetné pozici, protože vím, že kdybych do toho nešel já, udělal by to někdo jiný a pravděpodobně by mě ostatní auta převálcovala. Nakonec si myslím, že je to jen incident z prvního kola.“

„Start byl dobrý a těch prvních pár set metrů vypadalo pozitivně. Myslím, že jsme byli potenciálně na čtvrtém místě, a ve zlomku sekundy se to změnilo. To je riziko povolání, ale i tak je to bolestivé, protože pak musíte vydržet a doufat, že se v závodě něco stane, ale nic se nestalo. Dokázal jsem bránit Bottase. Normálně, když to děláte, je to pro dobrou pozici, ale oba jsme byli samozřejmě vzadu. Auto bylo také poškozené a chyběl nám kus přítlaku. Trochu mi to rvalo srdce. Pár sekund to vypadalo úžasně a pak to vypadalo dost neúžasně. V Brazílii se pokusíte vrátit zpět.“

Norris je relativně spokojený

Lando Norris jel úplně odlišný závod. Kvůli nasazení nových komponent startoval z konce pole.

„Samozřejmě to pro nás jako tým nebylo nejlepší, ale z mé strany to byl dobrý den, z 18. na 10. místo. Věděli jsme, že bude těžké projít polem, ale dnes jsme udělali to nejlepší, co jsme mohli. Nemyslím si, že jsme mohli dosáhnout o moc více, pokud vezmeme naše tempo a obtížnost předjíždění a sledování aut. Jeden bod je víc než nic. Budeme se snažit dál tvrdě pracovat a v Brazílii něco zlepšit.“

„Těžká neděle v Mexiku,“ řekl po závodě Andreas Seidl. „Danielův závod fakticky skončil po první zatáčce. Skvěle odstartoval, získal několik pozic a pak se nešťastně srazil s Valtterim. Musel do boxů pro nové přední křídlo a měl další poškození na voze. Rozhodně to byla promarněná příležitost. Na Landově straně bylo vždy jasné, že bude mít těžký závod, když startoval z osmnáctého místa. Získal co nejvíce pozic, dostal se zpět na body, ale s tempem, které jsme dnes měli v autě, nebylo možné dosáhnout více.“