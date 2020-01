Prvních letošních testů 18palcových pneumatik se má zúčastnit jen Leclerc

Ferrari otevře letošní testy nových pneumatik. Ve dnech 8. a 9. února bude testovat v Jerezu s upraveným SF90. Podle italské mutace Motorsport.com bude za volantem oba dny sedět Charles Leclerc. Jeden den testů má jezdit s novými 18palcovými pneumatikami a jeden den se současnými 13palcovými, aby mohlo Pirelli oba typy porovnat.

Web připomíná, že se Binotto rozhodl posadit do vozu Leclerca, který má smlouvu do roku 2024 a ne Vettela, kterému smlouva na konci letošního roku končí. Je však otázkou, zda je právě tohle důvod pro nasazení Leclerca v obou dnech. Pravděpodobnějším vysvětlením může být právě to, že 18palcové pneumatiky bude Ferrari testovat jen jeden den.

Foto: Getty Images / Charles Coates