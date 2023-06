První závody sezóny 2024 se možná odjedou v sobotu

Formule 1 dává dohromady kalendář pro příští rok. První závody sezóny by se mohly jet v sobotu.

Na kalendář formule 1 pro rok 2024 si budeme muset ještě nejméně pár týdnů počkat. Už tradičně ale v předstihu prosakují spekulace o podobě kalendáře.

Novinář Joe Saward na svém blogu píše, že by se první dva závody sezóny mohly jet v sobotu – v Bahrajnu 2. března a v Saúdské Arábii 9. března. V případě Bahrajnu má jít o logistické důvody, aby se závod v Džiddě mohl jet už 9. března.

Pro místní by to dávalo větší logiku, protože neděle je v arabském světě pracovním dnem. V tomto případě jde ale o něco jiného – v neděli 10. března začíná muslimský svátek Ramadán, takže je cílem ho odjet o den dříve.

Nebylo by to poprvé, co by se závod F1 odjel v sobotu. Letos nás čeká závod v Las Vegas, který by se měl také jet v sobotu, i když kvůli časovému posunu ho my budeme sledovat v neděli ráno.

V minulosti se závodilo v sobotu také ve Velké Británii a to také z náboženských důvodů. Někteří lidé věřili, že neděle se má trávit spíše v kostele než na závodním okruhu.

F1 má ambici postavit kalendář podle geografických celků, aby toho kolotoč F1 nacestoval méně. Naráží ale na trochu menší pochopení ze strany promotérů, kteří argumentují státními stávky, počasím apod.

Třetím závodem sezóny by měla být 24. března Austrálie. Následovat budou závody v Asii, které ale nebudou hned po sobě. Nejdříve se 7. dubna pojede v Japonsku a poté 21. dubna v Šanghaji.

Po přestávce se pak pojede v Miami, které chtěla F1 spojit s Montrealem, ale to se nejspíše nepovede. Baku, které bylo letos čtvrté, se nejspíše posune do podzimních dnů.