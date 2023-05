První závody naznačují, že Piastri je budoucím mistrem světa F1, věří Brown

Na základě výkonů v prvních závodech letošní sezóny formule 1 šéf McLaren Racing Zak Brown věří, že nováček Oscar Piastri se v budoucnu stane mistrem světa.

Piastri dostal pro letošní sezónu u McLarenu přednost před svým krajanem Danielem Ricciardem. Australan měl původně s britským týmem smlouvu ještě na tento rok, neuspokojivé výsledky ale zástupce McLarenu přiměly rozvázat s ním kontrakt a dát šanci Piastrimu.

Letošní model McLarenu MCL60 je citlivý na změny vyvážení při nízké přilnavosti, Piastri přesto už získal své první body, když na domácí trati v Melbourne dojel osmý. Jeho týmový kolega Lando Norris bodoval dvakrát.

Dvakrát pak Piastri nedojel do cíle vinou technického problému. V úvodním závodu v Bahrajnu jej vyřadil elektrický problém a naposledy v Miami nedojel kvůli selhání systému brake-by-wire.

I přesto je Brown po pěti odjetých závodech s výkony mladého Australana nadmíru spokojen.

„Velice nás ohromil. Je velmi soustředěný, nedělá žádné velké chyby, jen typické zkoumání limitů, takže tu a tam zablokuje kolo,“ řekl Brown.

„Nezávodil na všech okruzích (na kterých se letos dosud jelo), první náznaky ale ukazují, že máme v rukou budoucího mistra světa. Teď musíme jen pracovat na tom, abychom mu dali rychlejší auto.“

Slova chvály na Piastriho adresu řekl také nový šéf týmu Andrea Stella. Norris pak naznačil, že je konkurenceschopnější než jeho předchůdce Ricciardo.

„Tlačí na mě trochu více, než na co jsem byl zvyklý v posledních letech,“ řekl Norris.

Mclaren si podle Browna nemůže přát lepší jezdeckou sestavu. „Od chvíle, co ho máme v autě, je Oscar působivý. Je velmi vyspělý, soustředěný a technicky zdatný. Nedokážu si představit lepší kombinaci jezdců, než jsou Lando a Oscar,“ říká Brown.

„Oscar odvedl skvělou práci a s Landem si vyměňují časy na kolo, to je to, co chcete.“