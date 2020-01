První závod roku 2020. V chilském Santiagu pokračuje sezóna formule E

Sezónu 2019/2020 odstartovaly dva závody v Rijádu, kde se dařilo především britským pilotům. První kvalifikaci v Saúdské Arábii vyhrál Alexander Sims s monopostem BMW, v závodě poté zvítězil další britský pilot Sam Bird z týmu Virgin. Sims následně získal pole position i pro druhý ze dvou víkendových závodů a napodruhé se mu podařilo přetavit nejvýhodnější postavení na startovním roštu ve vítězství v závodě.

Po úvodním závodním víkendu tak Alexander Sims vede průběžné pořadí šampionátu o 5 bodů před Stoffelem Vandoornem, který na úvod sezóny získal pro stáj Mercedes dvě třetí místa. Belgičan se tak postaral o vůbec první pódiová umístění německé tovární stáje ve formuli E a díky Vandoornovým výsledkům se tak rázem bude od Mercedesu v Santiagu očekávat opět boj na špici. Do stejné pozice se dostalo i Porsche, které ve formuli E rovněž debutuje, díky druhému místu Andreho Lotterera však získalo umístění na stupních vítězů hned v prvním závodě, do kterého nastoupilo.

Závody formule E v Santiagu de Chile jsou však specifické a ani zkušeným týmům se v pětimiliónové metropoli jihoamerického státu nemusí dařit. Loňský závod zde vyhrál Sam Bird, kterého ve druhé polovině závodu stahoval Pascal Wehrlein s monopostem indické Mahindry. Wehrlein však musel svoji snahu vzdát, protože kvůli vysokým letním teplotám a specifickému klimatu města pod Andami se začalo přehřívat pohonné ústrojí v jeho voze. Během ledna se v chilském Santiagu teploty mohou pohybovat kolem 35°C, což je další faktor, se kterým se musí týmy poprat, aby zde dosáhly na úspěch.

Okruh v lokalitě Parque O'Higgins, kam se závody formule E loni přesunuly z městského centra, doznal před letošní Eprix několika změn. Nejvýraznější změnou je odstranění šikany (zatáčky 8, 9, 10) z dlouhé rychlé levotočivé pasáže mezi zatáčkami 7 a 12. Organizátoři si od tohoto kroku slibují zlepšení samotného závodění.

