První vítězství sezóny v New Yorku získal Buemi, di Grassi pátý, Vergne bez bodů

Sébastien Buemi odstartoval do soboty v New Yorku skvěle již v kvalifikaci, ve které získal již své třetí pole position na této trati v řadě. Spolu s ním do závodu na 45 minut a jedno kolo odstartoval z první řady druhý Pascal Wehrlein s vozem Mahindra.

Buemi po startu závodu udržel vedení, mimo stupně vítězů se naopak ihned začal propadat Wehrlein. Před německého pilota indické stáje se brzy dostal Alexander Lynn s Jaguarem a skvělý start zaznamenali i oba jezdci BMW Alexander Sims a Antonio Felix da Costa.

Již v úvodním kole závodu došlo k prvnímu dramatickému okamžiku, kdy Sam Bird s fialovým Virginem způsobil kolizi s oběma jezdci týmu DS Techeetah Jeanem-Éricem Vergnem a Andrem Lottererem. Vergne i Lotterer museli do boxů pro nová přední křídla, radovat se naopak mohl Lucas di Grassi, protože jeho francouzský soupeř v boji o titul se propadl až na chvost startovního pole daleko od bodované desítky.

The racing drama has erupted already in New York City 😲 #ABBFormulaE #NYCEPrix pic.twitter.com/VbLI9VpSP6 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 13. července 2019

V čele závodu stále pokračoval Sébastien Buemi, kterého následoval druhý Alex Lynn. Za vedoucí dvojici se postupně probojovali Sims a da Costa a tato vedoucí čtveřice si postupně začala vytvářet náskok na zbytek startovního pole.

Lynn s Jaguarem byl blízko k zisku prvního pódia s britským továrním vozem, nakonec ho však podobně jako v Berlíně zradila technika a musel zastavit. Lynnův stojící vůz si vyžádal výjezd safety caru, díky čemuž se pochopitelně minimalizovaly rozdíly mezi jezdci na trati.

Po restartu závodu měl skvělé tempo Lynnův týmový kolega Mitch Evans z Nového Zélandu, který se poměrně rychle dokázal probojovat až na druhé místo a za sebou dokázal úspěšně držet obě tovární BMW. Tyto souboje se však nijak netýkaly vedoucího Buemiho, který s bezpečným náskokem kroužil v čele.

Neutralizace za safety carem pomohla Lucasi di Grassimu, který díky zpomalení závodu mohl reálně myslet na umístění v nejlepší pětce, pořadím vzhůru však postupoval i lídr šampionátu Vergne, které v závěrečné desetiminutovce klepal na dveře bodované desítky.

Jean-Éric Vergne však nakonec svoji snahu přehnal v souboji s Felipem Massou, se kterým při pokusu o předjetí kolidoval a způsobil hromadnou nehodu v posledním kole celého závodu.

Vergnova kolize nijak neovlivnila Sébastiena Buemiho, který si bezpečně dojel pro svůj první triumf v této sezóně před druhým Mitchem Evansem s Jaguarem a třetím Antoniem Felixem da Costou z týmu BMW.

Lucas di Grassi nakonec dokončil závod na pátém místě, získal 10 bodů a snížil Vergnův náskok na 23 bodů. Pokud bude Brazilec ze stáje Audi zítra chtít myslet na zisk titulu, tak bude muset bezpodmínečně zvítězit. Jean-Éric Vergne byl po závěrečné nehodě klasifikován jako patnáctý a i když nebodoval, tak je před zítřkem stále v luxusní pozici k tomu, aby se stal prvním dvojnásobným šampionem formule E.

Výsledky

P Jezdec Tým Čas / ztráta Kol 1 Sébastien Buemi Nissan 46:16.399 36 2 Mitch Evans Jaguar 0.932 36 3 A.F.da Costa BMW 1.216 36 4 Alexander Sims BMW 2.971 36 5 Lucas di Grassi Audi 3.537 36 6 Daniel Abt Audi 4.380 36 7 Pascal Wehrlein Mahindra 6.543 36 8 Sam Bird Virgin 13.829 36 9 J.d'Ambrosio Mahindra 18.719 36 10 Oliver Turvey NIO 25.038 36 11 Gary Paffett HWA 27.831 36 12 José María López Dragon 34.729 36 13 S.Vandoorne HWA 50.564 36 14 Oliver Rowland Nissan 1:23.962 36 15 Jean-Éric Vergne DS Techeetah 1:34.508 36 16 Felipe Massa Venturi 1 kolo 35 17 André Lotterer DS Techeetah 1 kolo 35 - M.Günther Dragon 28 - Edoardo Mortara Venturi 27 - Alex Lynn Jaguar 18 - Robin Frijns Virgin 15 - Tom Dillmann NIO 1

Foto: Formula E