První vítězství jezdce nezmění, říká Button

„Je skvělé mít první vítězství za sebou. Neudělal žádnou chybu a já si myslím, že teď půjde dál a dál, protože je to vítěz velké ceny. Jakmile to jednou dokážete, je tu vnitřní víra, která vás dostane na další úroveň,“ řekl po závodě Zak Brown.

Jenson Button to ale vidí jinak. Své první vítězství získal ve 113. závodě, Norris ve 110.

„Jediné, co to změní, je, že jste vyhráli závod a ta vzpomínka vám zůstane navždy,“ řekl Button na Sky Sports.

„Stále potřebujete, aby auto fungovalo a abyste znovu dosáhli výsledku. Mně to trvalo tři roky, doufám, že jemu nebude trvat tak dlouho, než vyhraje druhý závod.“

„Na způsobu, jakým bude závodit, to nic nemění. Je to sebevědomý jezdec. Je velmi zkušený a je to týmový hráč. Očekávám, že v příštích letech bude vyhrávat častěji, a jen doufám, že to bude spíše dříve než později, abychom mohli sledovat boj mezi Red Bullem a McLarenem.“