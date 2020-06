První virtuální Le Mans proběhne za účasti pilotů F1

Padesát vozů ve dvou třídách LMP (pro prototypy Oreca 07 třídy LMP 2) a GTE a k tomu rovné dvě stovky jezdců, tedy čtyři pro posádku každého závodního speciálu – to jsou základní čísla pro víkendové virtuální Le Mans, které se uskuteční na herní platformě rFactor 2.

V každé posádce musí být minimálně dva profesionální závodníci s licencí FIA, druzí dva mohou být též profesionální jezdci nebo simraceři. Každý tým si tak může zvolit, jestli sestaví posádku ze čtyř profesionálních závodníků, tří profesionálů a jednoho simracera, nebo dvou profesionálů a dvou simracerů.

Každý jezdec bude během virtuálního Le Mans muset strávit za volantem minimálně 4 hodiny (240 minut), maximálně poté 7 hodin (420 minut). Během pětihodinového úseku bude závodníkům zakázáno strávit ve virtuálním kokpitu více než 3 hodiny.

První ročník virtuálního Le Mans se bude do nejmenších detailů podobat reálnému závodu. Během vytrvalostního klání se nad okruhem La Sarthe vystřídá noc a den, na vozech se bude projevovat poškození, které budou muset opravovat mechanici v boxech, každý tým bude pracovat na individuálním nastavení vozu a piloti budou zajíždět na boxovou uličku pro čerstvé pneumatiky a dotankování paliva.

Ve startovní listině (viz níže) nalezneme kombinaci profesionálních závodních týmů (Toyota, ByKolles, Rebellion Racing, Porsche, Ferrari, Aston Martin Racing) a čistě esportových týmů (Veloce Esports, Redline).

Server pro testování na trati byl týmům otevřen už 22. května, o postavení na startovním roštu rozhodne páteční kvalifikace. Týmy ze třídy GTE budou bojovat o pole position od 18:10 do 18:30, prototypy LMP 2 poté vyjedou do virtuální kvalifikační session v 18:40 a majitel pole position bude znám v 19:00.

Závod nabídne živě Eurosport 1 v sobotu od 14:30 do 17:00 a následně od 19:30 do 22:00. V neděli bude opět na prvním programu Eurosportu živě závěr závodu od 12:30 do 15:15. Kompletní přenos závodu nabídnou oficiální YouTube kanály FIA WEC a 24 Hours of Le Mans.

Piloti formule 1 ve startovní listině

Vedle profesionálních simracerů a celé řady hvězd scény sportovních vozů nalezneme ve startovní listině i bývalé a současné piloty formule 1.

Lando Norris a Max Verstappen pojedou ve třídě LMP za tým Redline. Za jiný esportový tým Veloce Esports se závodu zúčastní Pierre Gasly a Jean-Éric Vergne. Ve třídě GTE budou reprezentovat Ferrari Charles Leclerc a Antonio Giovinazzi.

V závodě se objeví i dvojnásobný vítěz Le Mans Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Olivier Panis, Kamuj Kobajaši, Sébastien Buemi, Brendon Hartley, Nelson Piquet mladší, Max Papis, Stoffel Vandoorne, Will Stevens, Bruno Senna, Giedo van der Garde, Jan Magnussen, Felipe Massa, Giancarlo Fisichella, André Lotterer a Alex Yoong, který reálné Le Mans absolvoval v roce 2007 v týmu Antonína Charouze spolu s Janem Charouzem a Stefanem Mückem.

S kompletní startovní listinou se můžete seznámit níže, kurzívou jsou vyznačeni simraceři:

Startovní listina virtuálního Le Mans

# Tým Třída Vůz Jezdec Jezdec Jezdec Jezdec 1 REBELLION WILLIAMS ESPORT LMP 2 Oreca 07 Louis Deletraz Raffaele Marciello Nikodem Wisniewski Kuba Brzezinski 2 REBELLION WILLIAMS ESPORT LMP 2 Oreca 07 Gustavo Menezes Bruno Senna Petar Brljak Dawid Mroczek 3 REBELLION WILLIAMS ESPORT LMP 2 Oreca 07 Yifei Ye Arthur Rougier Isaac Price Jack Keithley 4 BYKOLLES - BURST ESPORT LMP 2 Oreca 07 Tom Dillmann Esteban Guerrieri Jernej Simoncic Jesper Pedersen 6 TEAM PENSKE LMP 2 Oreca 07 Juan Pablo Montoya Simon Pagenaud Dane Cameron Ricky Taylor 7 TOYOTA GAZOO RACING LMP 2 Oreca 07 Mike Conway Kamuj Kobajaši Jose Maria Lopez Maxime Brient 8 TOYOTA GAZOO RACING LMP 2 Oreca 07 Sébastien Buemi Brendon Hartley Kenta Jamašita Yuri Kasdorp 9 PANIS RACING LMP 2 Oreca 07 Olivier Panis Aurelien Panis Adam Pinczes Nuno Pinto 10 TOYOTA GAZOO RACING ARG LMP 2 Oreca 07 Nelson Piquet ml. Julian Santero Fabrizio Gobbi Moreno Sirica 12 MPI-ZANSHO LMP 2 Oreca 07 Max Papis Pietro Fittipaldi Tony Kanaan Seido Weijer 13 REBELLION WILLIAMS ESPORT LMP 2 Oreca 07 Agustin Canapino Jack Aitken Alex Arana Michael Romanidis 14 FA RACING ESPORTS LMP 2 Oreca 07 Fernando Alonso Rubens Barrichello Olli Pahkala Jarl Teien 15 MULTIMATIC ZANSHO LMP 2 Oreca 07 Andy Priaulx Sebastian Priaulx Mike Epps Olivier Fortin 16 VELOCE ESPORTS 2 LMP 2 Oreca 07 Norman Nato Stoffel Vandoorne Eamonn Murphy Tomek Poradzisz 17 IDEC SPORT RACING LMP 2 Oreca 07 Paul-Loup Chatin Richard Bradley Franco Colapinto Michi Hoyer 18 VELOCE ESPORTS 3 LMP 2 Oreca 07 Sacha Fenestraz Ryan Tveter James Baldwin Tom Lartilleux 20 TEAM REDLINE LMP 2 Oreca 07 Max Verstappen Lando Norris Atze Kerkhof Greger Huttu 21 AXLE MOTORSPORT LMP 2 Oreca 07 Alex Yoong Alister Yoong Muhammad Naquib Mika Hakimi 22 UNITED AUTOSPORTS LMP 2 Oreca 07 Filipe Albuquerque Alex Brundle Job van Uitert Tom Gamble 23 TEAM ROCKET ZANSHO LMP 2 Oreca 07 Jenson Button Alex Buncombe Jan Von Der Heyde Matt Richards 24 VELOCE ESPORTS 1 LMP 2 Oreca 07 Jean-Éric Vergne Pierre Gasly Jarno Opmeer Isaac Gillissen 30 E-TEAM WRT LMP 2 Oreca 07 Dries Vanthoor Kelvin van der Linde Fabrice Cornelis Arne Schoonvliet 31 PANIS RACING LMP 2 Oreca 07 Tristan Vautier Nicolas Jamin Hany Alsabti Thibault Cazaubon 33 2 SEAS MOTORSPORT LMP 2 Oreca 07 Isa Al-Khalifa Oliver Rowland Rory Macduff Devin Braune 36 SIGNATECH ALPINE ELF LMP 2 Oreca 07 Thomas Laurent André Negrao Pierre Ragues Nicolas Longuet 37 JOTA TEAM REDLINE LMP 2 Oreca 07 Will Stevens Gabriel Aubry Dominik Farber Aleksi Uusi-Jaakola 38 JOTA TEAM REDLINE LMP 2 Oreca 07 Antonio Felix da Costa Felix Rosenqvist Rudy Van Buren Kevin Siggy 42 COOL RACING LMP 2 Oreca 07 Nicolas Lapierre Antonin Borga Erwan Barbier Maxime Scalabrini 46 TDS E RACING LMP 2 Oreca 07 Larry ten Voorde Giedo van der Garde Alex Siebel Dennis Jordan 50 RICHARD MILLE RACING TEAM LMP 2 Oreca 07 Katherine Legge Tatiana Calderon Sophia Flörsch Emily Jones 51 FERRARI - AF CORSE LMGTE Ferrari 488 GTE Nicklas Nielsen David Perel Kasper Stolze Matteo Caruso 52 FERRARI - AF CORSE LMGTE Ferrari 488 GTE Charles Leclerc Antonio Giovinazzi Enzo Bonito David Tonizza 54 STRONG TOGETHER LMGTE Ferrari 488 GTE Felipe Massa Giancarlo Fisichella Francesco Castellacci Tony Mella 56 TEAM PROJECT 1 LMGTE Porsche 911 RSR Laurents Hörr David Kolkmann Danny Giusa Lukas Müller 57 TEAM PROJECT 1 LMGTE Porsche 911 RSR Felipe Fraga Matteo Cairoli Tim Neuendorf Zbigniew Siara 63 CORVETTE RACING LMGTE Corvette C7.R Jordan Taylor Nick Catsburg Alex Voss Laurin Heinrich 64 CORVETTE RACING LMGTE Corvette C7.R Tommy Milner Jan Magnussen Dennis Lind Alen Terzic 67 MAHLE RACING TEAM LMGTE Aston Martin Vantage GTE Ferdinand Habsburg Robert Wickens Jimmy Broadbent Kevin Rotting 71 FERRARI - AF CORSE LMGTE Ferrari 488 GTE Miguel Molina Federico Leo Amos Laurito Jordy Zwiers 80 R8G ESPORTS TEAM LMGTE Corvette C7.R Daniel Juncadella Mathias Beche Risto Kappet Erhan Jajovski 86 GULF RACING LMGTE Porsche 911 RSR Benjamin Barker Andrew Watson Adam Maguire Eros Masciulli 88 DEMPSEY-PROTON RACING LMGTE Porsche 911 RSR Loek Hartog Riccardo Pera Michael Francesconi Kevin van Dooren 91 PORSCHE ESPORT TEAM LMGTE Porsche 911 RSR André Lotterer Neel Jani Mitchell Dejong Martti Pietila 92 PORSCHE ESPORT TEAM LMGTE Porsche 911 RSR Jaxon Evans Matt Campbell Mack Bakkum Jeremy Bouteloup 93 PORSCHE ESPORT TEAM LMGTE Porsche 911 RSR Nick Tandy Ayhancan Guven Joshua Rogers Tommy Ostgaard 94 PORSCHE ESPORT TEAM LMGTE Porsche 911 RSR Patrick Pilet Simona De Silvestro Martin Krönke David Williams 95 ASTON MARTIN RACING LMGTE Aston Martin Vantage GTE Nicki Thiim Richard Westbrook Lasse Sorensen Manuel Biancolilla 97 ASTON MARTIN RACING LMGTE Aston Martin Vantage GTE Alexander Lynn Charlie Eastwood Harry Tincknell Tiziano Brioni 98 ASTON MARTIN RACING LMGTE Aston Martin Vantage GTE Darren Turner Ross Gunn Jonathan Adam Giuseppe De Fuoco 99 FEED RACING LMGTE Corvette C7.R Simon Pilate Theo Pourchaire Axel Petit Alexandre Vromant

Foto: Toyota Gazoo Racing Europe