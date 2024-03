První větší upgrady nasadíme kolem šestého závodu sezony, tvrdí Stella

McLaren zastihl start letošní sezony v mnohem lepší formě než před rokem. Zatímco v roce 2023 neměl britský tým na svém kontě po dvou závodech ani bod, letos jich má hned 28 a v průběžném pořadí konstruktérů mu patří třetí příčka.

Navzdory tomuto faktu však McLaren nestačí na Ferrari, které přitom ke konci loňské sezony dokázal relativně pravidelně porážet.

Podle šéfa stáje z Wokingu nicméně nelze očekávat, že by se výkony britské stáje v nejbližších závodech měly zásadně posunout dopředu.

„V Austrálii a snad i v Japonsku se chystáme nasadit několik malých novinek, ale to nám přinese pouze několik tisícin. Pak ale přijde zásadní vylepšení, které bychom měli nasadit zhruba v šestém (Miami, pozn. red.) či sedmém (Imola) závodě sezony,“ uvedl Andrea Stella, kterého cituje Autosport.

Do té doby se McLaren hodlá soustředit na optimalizaci současné konfigurace svého monopostu.

„Myslím, že je tu prostor pro to, abychom vozu ještě trochu porozuměli. V Džiddě jsme měli trochu jiný přístup k nastavení obou vozů. A myslím, že jsme viděli některá zajímavá pozitiva i negativa. Optimalizace nynější specifikace má možná hodnotu tak jedné desetiny. Není to tedy tak, že by se dalo najít nějaké kouzlo,“ dodal Stella.