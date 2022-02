První triumf v IndyCar! Šampion Supercars McLaughlin zvítězil v St. Petersburgu

Novozélandský pilot odstartoval do úvodní grand prix sezony IndyCar z první pozice a svůj premiérový zisk pole position dokázal přetavit v první triumf za Atlantikem.

McLaughlin dokázal v závěru ustát tlak ze strany úřadujícího šampiona Alexe Paloua z týmu Chipa Ganassiho a závod na 100 kol před Španělem vyhrál o půl sekundy.

Osmadvacetiletý rodák z Hamiltonu připisuje své vítězství mimo jiné vytrvalosti ve svém přístupu. McLaughlin se loni v IndyCar stal nováčkem roku, nicméně byl sám k sobě kritický pokaždé, když u stáje Penske rychlostně zaostával za týmovými kolegy Josefem Newgardenem, Willem Powerem a Simonem Pagenaudem (nyní u týmu Meyer Shank Racing).

„Před závodem jsme si říkali, že bychom tady byli spokojení se solidním výsledkem v elitní sedmičce. Ten cíl se pochopitelně po kvalifikaci změnil. Ale auto prostě bylo fenomenální už od chvíle, kdy jsme ho vyložili z kamionu. Cítil jsem, že bych si v něm mohl dovolit cokoliv,“ rozpovídal se trojnásobný šampion australských Supercars pro motorsport.com.

„Na sebevědomí závodního jezdce to má výjimečný účinek. V polovině závodu jsem si říkal, že nám to může pokazit snad jen špatně načasovaná žlutá fáze. Věděli jsme, že to bude boj po celý závod. Musel jsem zůstat klidný a kontrolovat si závod po svém. Cítil jsem, že to mám pod kontrolou až do chvíle, kdy nám to zkomplikovali jezdci o kolo zpět. Pro diváky to bylo skvělé, pro mě ale ne,“ řekl McLaughlin ke konečné fázi závodu, kdy se na Novozélanďana díky provozu na trati těsně dotáhl Palou.

„Celkově to ale byl fenomenální víkend. Vytrvalost. Prostě se nevzdáte. Nepochybujete o sobě. Věděl jsem, že to mohu dokázat. Před závodem jsem se dobře vyspal, protože jsem sám sobě říkal, že jsem už něco takového dokázal se střechou nad hlavou,“ vzpomenul čerstvý vítěz závodu IndyCar Scott McLaughlin na své slavné časy v cestovních vozech.

Neměli jsme na něj, přiznal Palou

Úřadujícímu šampionovi Palouovi sice v závěru pomohl provoz k dotažení se na vedoucího McLaughlina, nicméně jak sám španělský pilot přiznal, příliš šancí na vítězství si v ulicích St. Petersburgu nedával.

„Nemyslím si, že jsme měli takové tempo jako on. Jel jako po kolejích. Dobře věděl, kde má jet rychle a kde v závěru naopak šetřit palivo. Snažil jsem se na něj tlačit, abych ho třeba donutil k chybě, k tomu ale nedošlo, byl vážně dobrý,“ řekl o McLaughlinovi Palou pro motorsport.com.

Sezona IndyCar bude pokračovat 20. března na oválu nedaleko Fort Worthu v Texasu.