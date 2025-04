První triumf v F1 mi přinesl úlevu, vzpomíná Norris na rok starý úspěch v Miami

Již brzy uplyne rok od chvíle, kdy se pilot McLarenu Lando Norris dočkal své první výhry v závodě F1. Pro Norrise, ale i pro tým McLaren, šlo tehdy v Miami o přelomový moment, jelikož přibližně od té chvíle se začala bortit nadvláda Maxe Verstappena a Red Bullu a do role favoritů se postupně dostali jezdci stáje z Wokingu.

Před návratem na dráhu v Miami, kde Norris vloni ukončil své čekání na triumf v královně motorsportu, britský závodník promluvil o tom, co pro něj tento úspěch znamenal.

„Vždycky mi to vykouzlí úsměv na tváři. Byla to radost a úleva... Jsem člověk, který musí něco vidět, aby tomu uvěřil,“ uvedl Norris, jehož slova cituje oficiální web F1.

Jestli jsem si myslel, že bych mohl vyhrát závod? To ano, ale jestli jsem si myslel, že někdy do nějakého závodu půjdu s tím, že ho opravdu vyhraji? Rozhodně ne, takže když jsem dosáhl na toto vítězství, dodalo mi to trochu víc víry v to, že mohu vyhrát závod F1 a zároveň porazit Maxe. To byla změna,“ popsal dnes již pětinásobný vítěz velké ceny.

„A že jsem měl trochu štěstí s výjezdem safety caru? Ano, ale to už je součást závodů. Někdy se vám daří, někdy ne. Na konci dne nezáleží na tom, jak jsem závod vyhrál,“ poukázal dále pilot McLarenu, který zároveň přiznal, že díky prvnímu triumfu už nemusel myslet na to, kdy se mu konečně podaří prorazit na nejvyšší stupínek na pódiu.

„Člověk se díky tomu více uvolní. Už to není tak, že si říká: 'Vyjde to tentokrát? Dokážu to dneska?'...Je to spíše o tom, že jsem to dokázal minulý týden, či před pár měsíci, takže to mohu zvládnout znovu. Zbavíte se toho vnitřního hlasu, který tvrdí: 'Teď to nepokaz!' A to je ta největší změna, byť se ten hlas občas znovu objeví,“ uzavřel Norris.