První trailer k filmu FERRARI

Produkční společnost Neon zveřejnila první trailer k životopisnému dramatu FERRARI, které bude v kinech uvedeno koncem roku.

Ve filmu hrají Adam Driver, Penélope Cruz nebo Shailene Woodley. Natočen byl podle knihy Brocka Yatese „Enzo Ferrari: The Man, The Cars, The Races, The Machine“.

Děj se má odehrávat převážně v roce 1957, kdy Enzo Ferrari sváděl boj o záchranu týmu a současně řešil zhoršující se manželství se svou ženou Laurou, kterou hraje Cruzová, po smrti jejich jediného syna Dina.

Kromě toho děj naznačuje vztah Enza Ferrariho s jeho milenkou Linou Lardi a přiznání jeho druhého syna Piera.