První technický pohled na Haas VF-24

Prvenství v představení nového monopostu pro nadcházející sezónu si letos pro sebe uzmul tým, který se v uplynulém ročníku umístil na poslední příčce v Poháru konstruktérů. Haas má za sebou sezónu, na kterou by určitě nejraději co nejdříve zapomněl. Celý rok totiž nepříliš úspěšně bojoval s problémy s přehříváním pneumatik. Přestože několikrát v kvalifikaci ukořistil zajímavou startovní pozici, v závodě ji vzápětí zase ztratil.

Nový model VF-24 je postaven na základech karosářského balíčku, který Haas zavedl loni v Austinu. „Balík vylepšení, který jsme nasadili v Austinu, byl koncepcí směřující k letošnímu autu, ale kvůli fyzickým omezením způsobeným bočními nárazovými strukturami, uspořádáním chladičů a jejich potrubí jsme tehdy nemohli přijít s plnohodnotným konceptem VF-24,“ řekl šéf týmu Ajao Komacu.

K tomu, aby se mohli zmíněných omezení zbavit, bylo třeba postavit zcela nové šasi. Jeho největší změnou je přesun (1) spodní boční nárazové struktury do nižší pozice na úrovni podlahy. Dříve byl tento bezpečnostní prvek osazen podstatně výše, o čemž svědčila i výrazná vypuklina na spodku přední části bočnice, která se objevila poté, co Haas zeštíhlil okolní karoserii.



Foto: Haas

Vstupní otvory bočnic se (2) zvýšenou a předsunutou spodní hranou následují vzor Red Bullu. Není to překvapení, protože náznak tohoto designu jsme mohli vidět už ve zmíněném Austinu. Haas se takto snaží prohloubit podseknutí bočnic, aby uvolnily prostor vzduchu proudícímu podél horní strany podlahy.



Foto: Haas

Celkový tvar bočnic rovněž navazuje na styl, který si Haas osvojil již během loňské Velké ceny USA. Z dostupných obrázků se ovšem zdá, že letos pro změnu vymizel z horní strany bočnice tobogánový kanál, který Haas v závěru minulé sezóny zkoušel.



Foto: Haas



Foto: Haas

Ochranný oblouk trojúhelníkového tvaru nyní po stranách doplňuje (3) dvojice vstupních otvorů pro přívod vzduchu do chladičů. Jelikož vloni takové vstupní otvory v těchto místech neměli, je téměř jisté, že pro letošní rok došlo ke změně uspořádání chladicího systému a zřejmě se část chladičů z bočnic přemístila doprostřed vozu.

Týmy s podobným uspořádáním systému chlazení zpravidla umisťují některé menší chladiče pro chlazení hybridního systému či převodového oleje přes motor, resp. převodovou skříň, díky čemuž dokáží uvolnit prostor v bočnicích a následně karoserii bočnic zeštíhlit.



Foto: Haas

Zpětná zrcátka poté, co byla oproštěna od četných generátorů víření a křídlových prvků, které je ještě před pár měsíci zdobily, mají značně jednodušší a čistší tvar a mají také propracované uchycení po bocích kokpitu ve stylu Ferrari.



Foto: Haas

Nosní část vozu působí jakoby z oka vypadla předchůdci VF-23, ale přece jen zde došlo ke změně na (4) koncových částech předního křídla v místě, kde se křídlové prvky stáčejí vzhůru a připojují ke svislé bočnici. Víření, která tato část křídla tvoří, jsou důležitá zejména z hlediska snah odklánět škodlivý špinavý vzduch za předním kolem pryč od zbytku karoserie.



Foto: Haas

Zadní křídlo následuje současný trend vyznačující se snahou minimalizovat zakřivení (5) rohů křídla a velikost spoje klapky s koncovou částí křídla. Hlavní výhodou takového řešení je rozšíření účinné plochy horní klapky, díky čemuž lze ze zadního křídla vytěžit více přítlaku. Ostatní části zadního křídla prozatím zůstávají bez výraznějších změn a to platí i pro spodní křídlo.

Stále musíme mít na paměti, že obrázky, které Haas prezentoval, jsou počítačové rendery. Zkušenosti z minulých let radí brát je s určitou rezervou, protože několik částí na digitálním modelu jsou zjevně beze změny převzaty z loňského modelu (jako například systémy zavěšení kol), nebo na nich zcela absentují jakékoli detaily (což platí hlavně pro podlahu). S komplexnějším hodnocením tak musíme počkat do momentu, kdy se na trati ukáže skutečný monopost.

Zázraky však od VF-24 čekat nelze a i sám šéf týmu už dopředu krotí očekávání. „Začali jsme (s vývojem, pozn. redakce) pozdě a pak jsme se na dva měsíce zastavili, abychom připravili balík vylepšení do Austinu. Skutečně to odklonilo zdroje, takže jsme tam ztratili čas, ale týmu se ve větrném tunelu daří nacházet zlepšení. Austinský balík způsobil, že prvotní verze VF-24 není tak pokročilá, jak by mohla být, ale zároveň máme větší důvěru v to, co nyní posíláme na trať. Jsme realisté – za naším novým autem se v Bahrajnu nebudou nutně všichni poohlížet, ale soustředíme se na práci s VF-24, abychom mu porozuměli a pak definovali správnou cestu k jeho vylepšením,“ nechal se slyšet Komacu.