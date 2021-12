První řada je pro Mercedes skvělým výsledkem, pochvaluje si Hamilton

Hamilton ovládl oba páteční tréninky na novém městském okruhu. Ve třetím tréninku jej porazil jeho největší rival v boji o titul Max Verstappena, na první místo se Hamilton vrátil v Q2.

Po prvních pokusech v Q3 byl Hamilton až třetí za Verstappenem a Bottasem. Prvně jmenovaný měl rozjeté nejrychlejší kolo, ale chybou a nárazem do zdi v poslední zatáčce přišel o šanci na pole position. Hamilton naopak Verstappena o 142 tisícin porazil. Mezi oba se dostal ještě Bottas.

„Byli jsme rychlí v průběhu tréninků, ale z nějakého důvodu nám ve třetím tréninku a obzvlášť v kvalifikaci chyběla rychlost a potýkali jsme se s pneumatikami,“ řekl Hamilton.

„Takže získat první dvě místa je skvělé, jsem hrdý na Valtteriho a kluky a holky v našem týmu, kteří tak tvrdě pracovali. Je to skvělý výsledek. Spolupráce s Valtterim byla zkrátka skvělá. Je to nejlepší týmový kolega, jaký kdy ve sportu byl, spolupracovali jsme na nastavení, abychom auto dostali tam, kde má být.“

V závodě očekává Hamilton vyrovnanou bitvu. „V závodní rychlosti jsme vždy blíže. Myslím, že mé včerejší (páteční) dlouhé jízdy byly dobré, ale oni (Red Bull) něco upravili a dnes byli rychlí. Předpokládám, že zítra to bude vyrovnaná bitva, ale Valtteri a já tam budeme.“

Bottas vedle Hamiltona

Už po prvních pokusech patřilo Bottasovi druhé místo. Po těch druhých si jen vyměnili pozice Hamilton s Verstappenem kolem něj.

„Zítra to bude těžké, ale aspoň startujeme z nejlepších pozic. Vzhledem k tomu, jak zrádná byla kvalifikace, je to skvělý výsledek. Levá strana roštu, na které startuji, bude zítra určitě zaprášená, ale budu se snažit udržet si pozici. Po mentální a fyzické stránce je to jedna z nejnáročnějších tratí, což je skvělé, protože se zítra může stát cokoliv,“ řekl Bottas.